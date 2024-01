El diputat de Junts Josep Maria Cervera. - Carlos Luján - Europa Press

El Diari de Sessions del Congrés corresponent a la sessió celebrada per la Comissió de Justícia el 21 de desembre passat no recull les paraules pronunciades en català pels portaveus de Junts, Josep Maria Cervera --qui va fer tota la seva intervenció en aquesta llengua-- i d'ERC, Pilar Vallugera, que va alternar català i castellà.

L'afany de Cervera a utilitzar el català sabent que encara no s'havia habilitat traducció simultània per a la resta de membres de la comissió va provocar la protesta dels portaveus del PP i Vox.

L'ús de llengües cooficials al Congrés va ser una de les condicions que va acceptar el PSOE perquè els independentistes de Junts i ERC recolzessin Francina Armengol per ser elegida presidenta i així assegurar-se la majoria a la Mesa de la Cambra.

Es va incloure al Reglament del Congrés i s'està aplicant a les sessions plenàries, però a les comissions parlamentàries celebrades al desembre encara no s'havien habilitat els mitjans necessaris per a la traducció simultània.

Per això, en aquella sessió, el president de la Comissió de Justícia, el socialista Francisco Lucas, va advertir que els qui s'expressessin en llengües cooficials havien de facilitar a la resta de grups el text de la seva intervenció en castellà i que aquest seria el que constaria a el Diari de Sessions.

Tot i això, aquesta publicació no recull l'al·locució de Cervera. "(Feu la vostra intervenció en català)" és tot el que figura a l'apartat dedicat al seu torn de paraula. Tampoc no apareix reflectida la part del discurs que Vallugera va fer en català, encara que si escau, va optar per autotraduir-se.

Aquell dia, en què s'acollia la compareixença del ministre de Justícia, Félix Bolaños, per explicar els seus plans al capdavant d?aquest departament, la portaveu d?ERC va explicar que pensava intervenir en castellà, atès que encara no s'havia habilitat el servei de traducció simultània, però que les protestes del PP i Vox i la van portar a fer servir també el català.

Una traducció escrita que no es va respectar

A la mateixa sessió va comparèixer el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per demanar la idoneïtat de la Cambra per ocupar el càrrec. Al Diari de Sessions queda constància que en aquest cas Cervera va lliurar un text en què suposadament es recollia el que havia de dir traduït al castellà. Tot i això, la portaveu del PP, María Jesús Moro, es va queixar que el diputat de Junts no s'havia cenyit a aquesta traducció per escrit.

El president de la comissió va donar la raó a Moro i va demanar a Cervera que s'ajustés a “la còpia escrita” que havia repartit. Com que el diputat de Junts va fer cas omís, Lucas va anunciar que seria aquest escrit el que es reproduiria al Diari de Sessions, però finalment aquesta publicació no recull cap de les intervencions de Cervera.

El portaveu de Vox Carlos Flores ja va apuntar llavors que les paraules que haurien de reflectir-se al Diario de Sessiones eren les que efectivament pronunciés Cervera i no la seva suposada traducció escrita entregada abans que parlés. "Entre altres coses perquè segurament no hi haurà un protocol notarial que acreditarà la coincidència entre la intervenció oral i la intervenció escrita", va advertir.

En una altra comissió no es va permetre parlar Junts en català

La direcció dels debats a les comissions parlamentàries correspon a qui ocupa la presidència de cada òrgan i no hi ha un criteri unànime sobre com actuar fins que s'habiliti la traducció simultània.

Per exemple, un dia abans de la compareixença de Bolaños i García Ortiz, el president de la Comissió Mixta (Congrés-Senat) de la Unió Europea, el 'popular' Francisco José Conde, va optar per treure la paraula a la diputada de Junts Marta Madrenes per voler fer en català el seu discurs durant la compareixença de la llavors encara vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño.

Conde va argumentar que sense els mitjans necessaris per a una traducció simultània la presidència no podia ordenar el debat i els altres membres de la comissió perdien el dret a seguir i entendre les intervencions.