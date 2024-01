Afirma que és "irònic" que el PP i Vox demanin il·legalitzar partits que vagin contra la Constitució. EP

La diputada de Sumar i dirigent d'En Comú Podem, Aina Vidal, ha assegurat que Podem va agafar un camí "erroni" a l'abandonar el grup de Sumar al Congrés, i espera que aquest 2024 brindi l'oportunitat per acostar postures novament.

En una entrevista d'Europa Press, ha dit que espera que des de Podem "rectifiquin davant de certs errors que s'han comès", i ha augurat que ser un grup petit de cinc diputats els impedirà fer política.

"Estindrem la mà per arribar a acords, per seguir juntes i per actuar amb unitat davant d'un context econòmic i polític que no serà fàcil", ha expressat.

Tot i això, no preveu que Podem tombi cap decret impulsat pel Govern que millori les condicions de vida de la gent: "Crec que recolzaran aquelles normes i batalles polítiques i culturals que duguem a terme".

ESMENES A LA LLEI D'AMNISTIA



Pel que fa a les esmenes a la totalitat presentades pel PP i Vox a la llei d'amnistia, Vidal ha assegurat que és "irònic" que plantegin il·legalitzar partits que vagin contra la Constitució.

"Té la seva gràcia, perquè PP i Vox porten incomplint la Constitució en tots els seus articles socials així que tenen l'oportunitat", i ha enumerat incompliments en matèria de pensions, drets laborals i per la negativa dels populars a renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), entre d'altres.

També ha dit que veu "majara" que els populars facin aquesta proposta després de conèixer-se aquesta setmana que el líder del PP a Barcelona, Daniel Sirera, va mantenir una reunió a l'agost i després de les eleccions generals amb el president de Junts al Parlament, Albert Batet , i el portaveu del partit i regidor a Barcelona, Josep Rius, a un hotel de Barcelona per explorar possibilitats d'entesa.

"El PP ara mateix proposa que ells puguin continuar parlant amb qui els doni la gana, però que el president del Govern, si és socialista, no pugui parlar amb aquells partits que ells assenyalin", ha afegit.

DECRET 'OMNIBUS'



Preguntada per la posició contrària de Junts al decret 'omnibus' del Govern perquè creuen que posa en perill l'amnistia, Vidal ho ha negat: "Una vegada més, Junts no està enganyant", i ha recordat que, si s'ha iniciat el tràmit per a una llei d'amnistia, és gràcies al govern de coalició entre PSOE i Sumar.

"És vergonyós que Junts s'atreveixi a posar en dubte un decret com aquest", i ha argumentat que beneficia els espanyols en àmbits com el preu dels aliments, dels lloguers i del transport, entre d'altres.

REFORMA CONSTITUCIONAL



Sobre la proposta de reforma per eliminar de la Constitució la paraula "disminuïts" per via d'urgència, ha celebrat que s'impulsi però ha avisat que és "perillós" modificar la Carta Magna perquè implica tocar majories i que es puguin abordar qüestions que no interessen tant, al seu parer.

En aquest sentit, ha advertit que el PP i Vox tenen un clar interès a desmuntar l'estat del benestar i eliminar drets, i ha afegit que el model dels dos partits "té molt a veure amb Argentina i amb el senyor Milei", en referència al Decret de Necessitat i Urgència (DNU) impulsat pel president argentí, Javier Milei.

REVALORITZACIÓ AUTOMÀTICA DE L'SMI



En preguntar-li pels reptes que afronta Sumar aquest 2024, Vidal ha dit aquest ha de ser l'any en què es "ratifiqui i consolidi" la revaloració automàtica del salari mínim interprofessional (SMI).

També ha afirmat que treballaran per continuar avançant en fiscalitat perquè la banca i les grades empreses "paguin el que els correspon", i també ha apostat per avenços en àmbits com el canvi climàtic, la salut pública, els drets laborals ia Europa.

"Vénen unes eleccions europees difícils en què les coses es poden posar complicades", ha conclòs.