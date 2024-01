Aquest dimecres es discutiran, a més, la reforma del subsidi per desocupació i altres mesures anticrisi, així com la digitalització de lAdministració de Justícia. EP

El Congrés celebrarà dimecres un Ple extraordinari per debatre les esmenes de totalitat a la Llei d'Amnistia registrades pel PP i Vox, els objectius de dèficit i el conegut com a 'sostre de despesa' i la convalidació de tres decrets lleis aprovats pel Govern el mes de desembre passat, entre ells el relatiu a les mesures per pal·liar els efectes de la crisi econòmica.

Aquesta sessió plenària s'ha de celebrar a la seu del Senat perquè l'hemicicle del Congrés estarà en obres durant tot el gener per la instal·lació de pantalles tàctils als escons de les seves senyories.

Formalment, l'ordre del dia d'aquest primer Ple de l'any el fixarà la Junta de Portaveus el dia 9, però segons han informat a Europa Press fonts parlamentàries, la previsió és que, a més de les esmenes de totalitat amb text alternatiu a la Llei d'Amnistia se n'aprofiti per introduir més assumptes.

I és que la idea és convocar una altra sessió plenària aquest mateix mes per debatre la reforma de l'article 49 de la Constitució destinada a substituir el terme “disminuïts” pel de “persones amb discapacitat”.

Aquesta modificació constitucional va ser registrada amb la firma del PSOE i el PP la setmana passada, després de l'acord arribant abans de Nadal pel president del Govern, Pedro Sánchez, i el del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Tots dos van acordar que la presa en consideració d'aquesta iniciativa, que es tramitarà pel procediment d'urgència, es debatés en una sessió plenària monogràfica, que es calcula per al 16 de gener, també al Senat. Per això, tots els altres assumptes que el Ple té pendent de discussió es debatran el dia 9.

Així, dimecres que ve s'abordaran les esmenes de totalitat a la Llei d'Amnistia, que previsiblement seran rebutjades per la majoria de la investidura, llevat de Coalició Canària, que està en contra d'aquesta mesura.

REFORMA DEL SUBSIDI D'ATUR



També es debatrà la convalidació de tres decrets lleis aprovats pel Govern que han d'obtenir el vist del Congrés durant el termini màxim d'un mes per continuar en vigor. Es tracta dels relatius a mesures urgents per a la conciliació de la vida familiar i progressional, les destinades a afrontar les conseqüències dels conflictes a Ucraïna i al Pròxim Orient i un altre per a la digitalització de l'Administració de Justícia.

El decret sobre conciliació inclou la reforma de subsidi per desocupació, que estava prevista per a finals del 2022 i cal perquè Espanya accedeixi al quart desemborsament dels fons europeus per import de 10.000 milions d'euros. El decret introdueix nous col·lectius que poden percebre aquesta prestació i també estén el permís de lactància fins a un total de 28 dies per a tots els treballadors.

El nou decret llei de mesures anticrisi inclou la pròrroga de l'IVA reduït en aliments bàsics, pastes i olis, modifica aquest mateix impost a les factures de llum i gas natural -- que passen d'un 5% a un 10%, davant del 21% original d'abans de la crisi energètiques-- i recull la gratuïtat dels Rodalies i la rebaixa del 50% en el transport autonòmic.

DIGITALITZACIÓ DE LA JUSTÍCIA



Així mateix, dimecres es discutiran les mesures urgents per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en matèria de servei públic de Justícia, funció pública, règim local i mecenatge que, entre d'altres, inclou una bateria de mesures per a la transformació digital i processal de lAdministració de Justícia.

A l'ordre del dia s'inclourà també el debat i la votació dels objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt de les administracions, un primer pas en la tramitació dels Pressupostos Generals que el PP podria tombar amb la majoria absoluta en el Senat.

Així mateix, es discutiran el Pla de Reequilibri, un full de ruta de la planificació pressupostària per al proper trienni, conegut com a 'sostre de despesa' però que no se sotmet a votació.