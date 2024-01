L'exvicepresident segon del Govern i exlíder de Podem, Pablo Iglesias

La trajectòria política de Podem ha anat de capa caiguda en els darrers temps. Fa només nou anys, el partit liderat per Pablo Iglesias va arribar als 71 escons, i va arribar gairebé a superar el PSOE com fos política d'esquerres. Tot i això, en l'actualitat manté tan col cinc seients al Grup Mixt.

Davant d'aquest descens, els dirigents territorials de la formació estan duent a terme maniobres per evitar que Iglesias interfereixi en el futur. Un exemple clar va ser quan l'exlíder de Podem va fer una crida per recolzar el BNG en les properes eleccions gallegues, però ningú no li va fer cas.

Amb aquest context, Podem presentarà una papereta específica per a Galícia. Amb la inclusió de la candidatura d'Irene Montero a les eleccions europees del 9 de juny, el nucli dirigent morat s'assegura un futur. Tot i això, la resta dels membres del partit lluiten per obtenir càrrecs institucionals sense comprometre encara més la ja debilitada força de la formació.

El dilema rau que Pablo Iglesias està actuant de manera estratègica sense considerar plenament els interessos del seu propi partit. La seva recomanació a les bases buscava unir els votants situats a l'esquerra del PSOE al voltant del Bloc Nacionalista Galego. Tot i això, el cercle proper a Iglesias argumenta que, en realitat, el sacrifici dels companys gallecs es realitza per evitar infligir més mal al partit en el seu conjunt.



Tot això és perquè consideren que la direcció a Galícia enfronta un considerable desavantatge: compten amb una candidata desconeguda, Isabel Faraldo, sense representació al Parlament autonòmic i sense presència al Consell de Ministres.

Pablo Iglesias anticipa que la primera contesa amb Sumar resultarà en una derrota per a la seva facció. Tot i això, percep un panorama diferent a les eleccions europees del 9 de juny, ja que compten amb una candidata forta, Irene Montero , i es beneficien d'una circumscripció única que podria garantir aquest anhelat escó per a l'exministra d'Igualtat.

Tot i els pronòstics pessimistes, Podem ha confirmat la seva coalició amb Alianza Verde per a les eleccions gallegues, desafiant les expectatives adverses.

EUSKADI

En altres regions també busquen distanciar-se de les tensions de la política nacional. Per exemple, al País Basc Podem i Sumar treballen per convergir malgrat els contratemps a Galícia. En aquesta regió, parteixen d'un fet clar: presentar-se per separat en disminuiria significativament les possibilitats a causa del creixement de Bildu i l'ascens del PSE. Per tant, la idea és replicar l'estratègia que van tenir en aquella ocasió.

No obstant això, hi ha la por que la militància de Podem pugui rebutjar l'acord, tal com va passar a Galícia. A més, hi ha altres punts conflictius que estan complicant la negociació, principalment relacionats amb la designació del candidat o candidata a lehendakari i la distribució proporcional de representació de cada formació a les llistes per a unes eleccions que encara no tenen data definida.