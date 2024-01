El líder del PP ha tornat a carregar contra el Govern de Pedro Sánchez. Foto: Europa Press

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anticipat el "no" del PP als 3 decrets que es votaran dimecres que ve 10 al Ple del Congrés al·legant que el seu partit no "arreglarà" a Pedro Sánchez "els problemes interns del desgovern". Després d'assegurar que Espanya està "davant d'un salt al buit" amb aquest Govern, ha presentat el PP i les comunitats autònomes que governa com a "xarxes de seguretat" per als espanyols.

"Pedro Sánchez sosté el seu govern sobre ell mateix, els objectius de l'independentisme i el no-res per a la resta dels espanyols. I això es fa insostenible per a Espanya durant 4 anys. Estem davant un salt al buit. I davant aquest salt al buit que viu Espanya, aquest país té dues xarxes de seguretat", ha proclamat Feijóo en un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press , on ha presentat la conferència del president de la Xunta, Alfonso Rueda.

El cap de l'oposició ha advertit que "s'equivoca el Govern si pretén pressionar" el PP "amb desqualificacions" i "arraconar-lo amb les sobreactuacions". "Nosaltres, a diferència del Govern, som totalment lliures", ha asseverat.

Feijóo ha tornat a defensar deflactar la tarifa de l'IRPF, estendre la rebaixa de l'IVA a la carn, el peix i les conserves, i tornar l'IVA al 5% a la llum i el gas durant els propers mesos. "Nosaltres estarem tota la legislatura posant solucions a disposició dels espanyols, però no us arreglarem els problemes interns del desgovern", ha avisat.