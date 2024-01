Allunyo Vidal-Quadras en una imatge d'arxiu

Mehrez Ayari s'ha convertit en un dels objectius principals de la Comissaria General d'Informació i la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional després d'esdevenir el principal sospitós d'haver disparat a la cara Alejo Vidal-Quadras . Ayari, de nacionalitat franco-tunisiana, roman en parador desconegut i enfronta una ordre de cerca i captura internacional emesa per l'Audiència Nacional.

Tot i la seva rellevància en el cas, la seva identitat no figura a la llista dels fugitius més buscats per Europol, ja que Espanya ha prioritzat la inclusió d'altres delinqüents, segons confirma VozPópuli.

És important destacar que fins ara tres individus han estat arrestats en relació amb l'intent d'assassinat. Dos van ser detinguts a Lanjarón: un jove identificat amb el xiisme, considerat com el principal organitzador de l'intent d'assassinat contra Vidal-Quadras, i la seva parella, que va ser alliberada poc després de la detenció. El tercer individu, localitzat a Fuengirola (Màlaga), va ser detingut sota la sospita d'haver venut la moto utilitzada en l'intent d'assassinat. Finalment, falta per capturar Mehrez Ayari, que està en parador desconegut des de fa un any.

Després de fallar en el seu intent de tret a plena llum del dia al carrer Núñez de Balboa a Madrid, on la bala va travessar la mandíbula de l'expolític, l'agressor va fugir a la moto esmentada anteriorment, la qual va ser posteriorment trobada cremada en un polígon de Fuenlabrada.

A causa d'aquesta situació, el 28 de novembre, l'Audiència Nacional va emetre una ordre de recerca i captura internacional contra Mehrez Ayari, fet que implica la seva inclusió a les bases de dades d'Interpol i Europol, entre d'altres. Tot i això, fins ara, el nom d'aquest individu no apareix a les llistes públiques dels dos organismes policials internacionals.

Tot i això, Espanya ha decidit prioritzar la inclusió d'altres noms a la llista d'Europol. El primer és Ramon de la Cambra Guisat , un home de 71 anys que, el 2003, va disparar mortalment el seu fill David en un pub de Sabadell, conegut com a Gotik. El segon és Nikolay Shterev Kurkuchev , un ciutadà búlgar de 55 anys acusat d'exercir un paper crucial en una organització internacional dedicada al tràfic de grans quantitats de drogues il·legals en contenidors des de Sud-amèrica cap a Europa.

Atès que s'han cobert aquests dos espais, Espanya no té la capacitat per incloure el nom del presumpte sicari de Mehrez Ayari a la llista dels més buscats d'Europol.