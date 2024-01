Macarena Olona @ep

L'exdirigent de Vox Macarena Olona ha insinuat aquest dilluns que el motiu de la convocatòria de l'Assemblea General Extraordinària per a l'elecció de la nova Executiva de Vox té a veure que el portaveu a l'Ajuntament de Madrid, Javier Ortega Smith, està recollint suports per disputar el lideratge de la formació a Santiago Abascal, tal com es va publicar fa uns dies.

En concret, 'Libertad Digital' va publicar a finals de desembre que Ortega Smith estava recollint suports amb la intenció de postular-se per encapçalar Vox a l'Assemblea General, que s'hauria de celebrar al març però Abascal ha avançat aquest dilluns al 27 de gener.

"Avancen al gener un Congrés que era al març, després que fa una setmana es publiqués que Ortega Smith estava recollint suports per presentar-se", ha indicat Olona en un missatge publicat al seu compte de la xarxa social X (abans Twitter), on ha afirmat que "primer van reformar els estatuts per blindar l'actual direcció i després avancen l'Assemblea". "Actuen com a autòcrates dins del partit", ha afegit, abans de repetir la seva acusació que Vox ha desviat a la Fundació Disenso set milions d'euros "que encara no se sap on han acabat".

A més, en un missatge diferent, ha assegurat que l'Assemblea del gener és una "desvergonyiment" i ha acusat Vox d'"eliminar tota dissidència per convertir Vox en un búnquer". En aquest sentit, Olona opina que l'avançament de la cita obeeix a la pretensió d'Abascal de "blindar-se al poder i no respondre dels fracassos presents i futurs", apuntant a les eleccions gallegues del 18 de febrer.

També, ha afirmat que incloure l'elecció del president de Vox en una Assemblea Extraordinària és “una cacicada”. Tot i això, els estatuts de Vox refereixen que el Comitè Executiu Nacional (CEN) pot convocar una Assemblea General Extraordinària amb almenys 15 dies d'antelació si aquest es dissol, que és el que ha passat en aquesta ocasió.