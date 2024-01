Sílvia Orriols @FACEBOOK

L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha denunciat que ha estat increpada per un home de nacionalitat marroquina mentre caminava sola per la capital del Ripollès.

"Tornant sola del concert de Nadal, un marroquí que s'asseia a les escales del banc (en grupet), m'ha cridat gossa racista", ha dit Orriols en un tuit recollit per CatalunyaPress. La batllessa de Ripoll lamenta, a més, que se li hagin llançat aquest improperi "en castellà".

"Suposo que l'oposició tornarà a dir que m'ho mereixo", ha dit Orriols en la publicació a la xarxa social X -abans coneguda com a Twitter-.

"No, no m'ho mereixo, i en un país normal no ho hauria d'aguantar", ha sentenciat l'alcaldessa de Ripoll responent-se a si mateixa.

La publicació de l'agressió verbal cap a Sílvia Orriols ha sorprès alguns usuaris, que li han recomanat que no vagi sola pel carrer per seguretat pròpia. "Està bé que vulgui anar sola, però és una temeritat que no ens podem permetre. No ho faci, per favor", ha respost un usuari de X a Orriols.

A continuació, podeu veure el tuit publicat per l'alcaldessa de Ripoll:

Tensió entre Orriols i els ciutadans àrabs

La tensió entre l?alcaldessa de Ripoll i els ciutadans d?origen àrab ha estat una constant des que la política va arribar a l?Ajuntament.

El compte d'Orriols a la xarxa social X - abans conegut com a Twitter- crema diàriament carregant contra els àrabs. Aquest passat dijous a la nit va publicar un dur missatge contra aquest col·lectiu: "No necessitem més fons especials ni partides pressupostàries per acollir menes..., ...necessitem tornar els tipus a les seves famílies i al rei del Marroc", va sentenciar Orriols a un missatge recollit per CatalunyaPress, tornant a dirigir el focus de l'odi cap als menors que arriben a Catalunya sense les famílies.