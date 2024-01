Carles Puigdemont i Alberto Núñez Feijóo - FOTOMUNTATGE

El decret 'òmnibus' que el Congrés ha d'aprovar aquest dimecres i que és indispensable perquè Espanya continuï rebent fons europeus pengi d'un fil. Els principals responsables d'aquesta situació són un dels socis del Govern, Junts i Carles Puigdemont, que han decidit desmarcar-se de la coalició que va investir Pedro Sánchez en un intent per tenir uns minuts de glòria que, suposen, els donarà rèdit electoral. futur. L'altre possible artífex que Espanya es quedi sense fons europeus és el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo que, convençut que el millor camí és fer oposició destruint i mai construint, es pot quedar impassible veient com Espanya perd milers de milions d'euros per les arques públiques.

Tal com ha recordat el Govern aquest dilluns, la convalidació del decret 'òmnibus' és essencial per sol·licitar el quart desemborsament dels fons europeus valorat en 10.000 milions d'euros, a més de finançar beneficis socials. Tot i això, són paraules buides per als de Puigdemont. El portaveu del partit, Josep Rius, ha anunciat aquest dilluns que la formació mantindrà dimecres el seu vot en contra dels reials decrets del Govern perquè "agreugen el infrafinançament que ja pateix Catalunya, impliquen retallades de competències de la Generalitat i posen en perill la aplicació de la llei d'amnistia".

En roda de premsa, ha demanat al Govern que retiri els tres reials decrets del Govern i els torni a presentar una vegada els hagi negociat amb Junts: "Un decret per cada tema", ha reclamat. "En aquesta legislatura no funcionarà l''a canvi de res'. El PSOE ha de tenir clar que Junts no ha signat un acord de legislatura. Només hi haurà estabilitat si hi ha avenços en els dos eixos: l'àmbit nacional i el social", ha avisat Rius.

GÈNOVA NO "SOCORRERÀ" A SÁNCHEZ

D'altra banda, la direcció nacional del PP ha confirmat aquest dilluns que s'han produït fins a tres trucades del Govern al primer partit de l'oposició per sol·licitar-li el suport davant els decrets que ha de convalidar aquest dimecres al Ple del Congrés, si bé tant Cuca Gamarra com Borja Sémper li han traslladat el "no" del Grup Popular perquè no "socorreran" el cap de l'Executiu.

És més, ha recalcat que el Govern "es pot estalviar noves trucades" per demanar suport si no acceptarà les seves exigències en el decret anticrisi.

Fonts de l'equip d'Alberto Núñez Feijóo han assenyalat que, una vegada que el Govern "ha decidit informar els mitjans de comunicació de contactes amb la direcció del PP", el PP ha indicat que s'han produït "fins a tres trucades informals amb integrants del Executiu".

Així, fonts del PP han indicat que el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha telefonat aquest diumenge a la tarda a la secretària general del PP, Cuca Gamarra i han afegit que "han tornat a dialogar avui mateix ".

De la mateixa manera, els populars han assegurat que la vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha trucat al portaveu i vicesecretari de Cultura, Borja Sémper. "Tant Gamarra com Sémper van reafirmar la decisió del PP de votar 'no' els tres decrets que es votaran dimecres", han afegit les mateixes fonts.

El PP ha explicat que el Govern va trucar al PP "per demanar, no per oferir". "I el principal partit d'Espanya no socorrerà Pedro Sánchez en cas que els seus socis li fallin demà passat", han assenyalat més citades fonts.

Els populars han recordat que el PP va sol·licitar fa dues setmanes una trobada amb les vicepresidentes primera i tercera del Govern però tant María Jesús Montero com Teresa Ribera el van rebutjar "de manera descortès", segons els populars.

"Ara sembla que les urgències del Govern produeixen un sobtat interès en la postura del Partit Popular", han afegit, en al·lusió al rebuig de Junts a recolzar els tres decrets que aniran al Congrés dimecres: un relatiu a les mesures anticrisi, el relatiu a la digitalització de la Justícia i el de mesures urgents per a la conciliació de la vida familiar i professional.