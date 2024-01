Fernando Grande-Marlaska / Europa Press

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska , té previst reunir-se aquest dimarts amb el conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, que fa gairebé dos mesos li va reclamar per carta que es posés escorta a Bèlgica a l'expresident català Carles Puigdemont, per cosa que es va remetre una consulta a l'Advocacia de l'Estat.

Segons informen fonts del Ministeri de l'Interior, és una reunió de treball i continuïtat per abordar assumptes comuns de coordinació. La cita està fixada per avui a la seu a Madrid del departament que dirigeix Fernando Grande-Marlaska.

El 13 de novembre passat, Puigdemont va exigir escorta al·legant que havia augmentat "el nivell de perillositat i risc". La petició la va formular coincidint amb la setmana en què va ser investit Pedro Sánchez com a president del Govern amb els vots del seu partit, Junts, després de registrar-se la proposició de llei d'amnistia que vol perdonar els delictes comesos pel mateix Puigdemont i per la resta de polítics i processats pel 'procés'.

DEMANAR MÀXIMA URGÈNCIA



Un dia després, Joan Ignasi Elena va remetre una carta a Grande-Marlaska per sol·licitar l'escorta "amb la màxima urgència". En el seu escrit va recordar que, fins ara, totes les peticions elevades per part dels consellers Miquel Buch, Miquel Sàmper i també seva havien estat rebutjades pel Govern.

Fonts del Ministeri de l'Interior van apuntar a mitjans de novembre que s'havia traslladat de tal petició a l'Advocacia de l'Estat, abans de fer "cap tràmit ni valoració". També van recordar que la legislació limita a priori aquest tipus de protecció fora d'Espanya i que, en el cas de Bèlgica, ha de ser aquest país el que autoritzi la presència de policies proveïts amb armes reglamentàries.

El 2018, es va negar l'escorta a Puigdemont amb l'informe previ de l'Advocacia de l'Estat per dues qüestions: la pèrdua de condició d'autoritat pública i l'existència d'un procés judicial contra ell i una ordre de detenció interposada sobre la seva persona en territori espanyol.

El servei d'escorta a Puigdemont ha generat polèmiques diferents des que resideix a l'estranger. L'Audiència de Barcelona va condemnar l'exconseller d'Interior català Miquel Buch a quatre anys i mig de presó per designar el mosso d'esquadra Lluís Escolà com a càrrec de confiança perquè escortés l'expresident.

AMPLIACIÓ DE PLANTILLA DELS MOSSOS



Una altra de les mesures amb novetats les darreres setmanes afecta l'ampliació de plantilla dels Mossos d'Esquadra. La consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas, va anunciar hores abans de la reunió el 21 de desembre entre el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Pere Aragonès, que havien pactat destinar 1.600 milions d'euros per a permetre el desplegament de 3.000 agents més dels Mossos, fins als 22.006 efectius el 2030.

La consellera va explicar que l'acord també contemplava 46 milions d'euros per igualar la jubilació anticipada dels Mossos amb els cossos de Policia Nacional i Guàrdia Civil.

Des del Ministeri de l'Interior, per part seva, han assenyalat que l'acord per a la incorporació de 3.000 agents més dels Mossos estava "en sintonia" amb el procés d'increment de les plantilles tant de la Policia Nacional com de la Guàrdia Civil.

Aquesta mesura es va acordar a la junta de seguretat entre Generalitat i Govern el 2022 --i després es va incloure a l'acord d'investidura de Sánchez entre PSOE i ERC--, destacant les fonts d'Interior que suposava un "escurçament del termini per a l'ampliació de la plantilla" de la policia catalana.