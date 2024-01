El portaveu de Junts, Josep Rius / EuropaPress

El portaveu de Junts, Josep Rius , ha afirmat que el seu partit preveu que les empreses que van traslladar la seva seu de Catalunya pel 'procés' "puguin ser sancionades" si no tornen.

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dimarts a Ser Catalunya, on també ha assenyalat que les empreses que tornin o aquelles que van mantenir la seu a Catalunya podrien beneficiar-se d'"incentius fiscals".

Junts manté la seva posició en contra dels tres decrets llei que aquest dimecres es votaran al Congrés després de la seva aprovació al desembre al Consell de Ministres, exigeix que es retirin els decrets actuals i demana que es presentin de nou separats per temàtiques i acordats de per endavant amb el seu grup parlamentari.

"COMUNISME"

El president de la CEOE, Antonio Garamendi , ha criticat que Junts vulgui canviar la legislació per multar les empreses que no tornin a Catalunya a canvi de suports per al Govern i ha assenyalat que fer això “es diu regulació en vena o s'anomena comunisme ".

Garamendi, en declaracions a RNE , ha assenyalat que aquesta mesura seria la millor manera que no es creïn empreses i ha deixat clar que aquestes "tenen el dret a instal·lar-se ia invertir on vulguin". El líder de la CEOE ha subratllat que les empreses no van abandonar Catalunya "per plaer", sinó perquè "no els quedava cap altre remei i amb molt de dolor".

"El que cal fer és generar les circumstàncies perquè la gent torni a la seva terra, que és el que jo vull, el que nosaltres volem, però això no es fa dient 'vostè torna perquè si no el multen'. No sé ni si és constitucional, però és que aquests plantejaments, sincerament, són d'aurora boreal", ha afirmat.

Per Garamendi, el que cal fer és generar el clima de confiança i d'ànim perquè les empreses que es van haver d'anar de Catalunya “amb autèntica tristesa” puguin tornar a terra.