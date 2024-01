La portaveu del Govern, Patrícia Plaja / Europa Press

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja , ha assegurat aquest dimarts que segueixen els contactes amb els grups per negociar i aprovar el projecte de Pressupostos de 2024, que són “ 100% catalans ”. En roda de premsa posterior al Consell Executiu, ha afegit que aquests contactes haurien d'intensificar-se durant les properes hores i dies, tot i que ha evitat fer una calendaritització sobre això.

"Parlem d'un pressupost en clau catalana, del nostre país, de la Generalitat. Són pressupostos 100% catalans pensats única i exclusivament per als ciutadans de Catalunya", ha recalcat Plaja, que s'ha mostrat convençuda que s'aprovaran.

2.400 MILIONS



Per això, ha demanat als partits amb què negocien els comptes que aparquin les seves "preocupacions" i s'obrin a tirar-los endavant fent les esmenes i aportacions que considerin necessàries perquè no es quedin sense efecte o es perdin 2.400 milions d'euros que suposarien la seva aprovació.

"No són uns Pressupostos espanyols, això és un disbarat. Són els Pressupostos de la Generalitat i per als ciutadans de Catalunya", ha apuntat Plaja, acompanyada del conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, i del de Salut, Manel Balcells.

REUNIÓ AMB EL PSC



A l'espera d'una reunió aquest dimecres del Govern amb el PSC , amb què van aprovar els comptes del 2023, ha assegurat que l'Executiu català compleix sempre els seus compromisos i els ha tornat a demanar que se centrin en els d'aquest any.

"Convindria i seria prudent que reclamin als seus a Madrid el motiu pel qual no s'ha desencallat, per exemple, el conveni de la B-40", ha afegit Plaja, que ha demanat no dilatar la negociació pressupostària.

CAMPUSÀ I BALCELLS

Campuzano també ha mostrat la seva confiança que els comptes s'aprovaran i ha reclamat un "finançament singular" per a Catalunya, destacant que serà una de les prioritats de l'Executiu català. "El finançament singular per a Catalunya és necessari", ha assegurat també Balcells, després de lamentar el infrafinançament que, segons la seva opinió, pateix la sanitat a Catalunya.