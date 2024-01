Belarra, Feijóo i Puigdemont - FOTOMUNTATGE

El decret anticrisi que demà votarà el Congrés previsiblement acabi naufragant perquè dos dels partits que van permetre la investidura de Pedro Sánchez, Junts i Podem, han anunciat que hi votaran en contra. Tampoc hi votarà a favor el principal partit de l'oposició, el PP, provocant que caiguin moltes mesures que són essencials perquè els ciutadans puguin afrontar la crisi econòmica provocada per la inflació. D?aquesta manera, els líders d?aquests partits, Carles Puigdemont, Ione Belarra i Alberto Núñez Feijóo, podrien deixar molts espanyols sense mesures tan essencials com l?aprovació de la pujada de les pensions. En aquest article enumerarem les normes que poden caure si fracassa el pacte:

- Pensions : Revaloració del 3,8% d'acord amb l'IPC.

- Ajuda a les famílies : Rebaixa de l'IVA per a aliments bàsics durant el primer semestre de 2024.

- Banca: Pròrroga de l'impost a la banca un any més i eliminació de comissions per a la retirada d'efectiu en finestreta per a gent gran i persones amb discapacitat.

- Electricitat i gas: Bonificacions per a descomptes en el transport públic i pròrroga de la gratuïtat de Rodalies i Mitja Distància.

- Vulnerabilitat social : Suspensió dels desnonaments per a famílies vulnerables; prohibició de tall de subministraments essencials durant el 2024; cessió de la gestió de l'Ingrés Mínim Vital a les comunitats autònomes

El PP assegura que presentarà decrets per salvar algunes iniciatives

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avançat que, si aquest dimecres "cauen" al Ple del Congrés els decrets que va aprovar el Govern de Pedro Sánchez, el Grup Popular presentarà al Parlament iniciatives per "salvar" aquelles mesures que ajudin als ciutadans en les seves “necessitats i en la defensa dels seus interessos”.

Així ho ha anunciat davant el Comitè Executiu Nacional del PP, amb presència de gairebé tots els 'barons' territorials del seu partit, un dia abans que se sotmetin a convalidació al Ple del Congrés tres decrets llei aprovats al desembre pel Consell de Ministres. Després que Junts hagi expressat el seu rebuig a donar-los suport, l'Executiu ha trucat al PP, que li ha traslladat el seu "no" aliant que no sortirà al "rescat" del Govern del PSOE i Sumar.

Tot i això, Feijóo ha dit que el PP està disposat a "oferir una alternativa a cadascun dels excessos d'aquest Govern" "Defensarem Espanya fins i tot davant el mateix Govern. Per això us anuncio que si cauen els decrets per la fragilitat de la coalició , allò en què estem d'acord, nosaltres ho salvarem presentant davant de la Cambra iniciatives que ajudin a salvar allò que hem demanat i estem d'acord”, ha asseverat.

Puigdemont denuncia "xantatges"

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha assegurat que no funcionarà el "pressing" a Junts que assegura que està fent el Govern perquè recolzi els decrets del Govern central que es votaran aquest dimecres al Congrés.

"Ni pastanagues, ni xantatges. De ningú. No és la primera vegada que ho advertim, però sembla que la pausa nadalenca ha estovat la memòria d'alguns i cal reforçar-la", ha afirmat en un apunt a 'X' aquest dimarts recollit per Europa Press.

"La pilota no és a la nostra teulada. I ho saben", ha subratllat l'expresident català, després que la portaveu del Govern, Patricia Plaja, hagi defensat la necessitat d'aprovar els reials decrets del Govern.

Podem també recorre a la pilota

La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha criticat que el PSOE per ara es resisteix a negociar les seves demandes per recolzar el decret anticrisi i en la reforma del subsidi de desocupació, i ha emfatitzat que ara la "pilota és a la teulada" del Executiu de cara a la votació d'aquest dimecres al Congrés.

En roda de premsa al Congrés, ha insistit sobre la reforma de l'ajuda a l'atur que rebaixar la base de la cotització als perceptors del subsidi de desocupació més grans de 52 anys és una "retallada" que el seu partit no pot assumir i que pot implicar que minves a les pensions d'entre 1.900 o 2.200 euros depenent de la casuística.

Respecte al decret anticrisi, ha desgranat que té un "forat molt important" pel que fa a l'habitatge i el preu dels aliments, per la qual cosa reclamen limitar les pujades del lloguer a tots els contractes al 2% i fixar aquest mateix percentatge per els guanys dels grans supermercats, que s'estan fent d'or amb la inflació, pel que fa als productes bàsics.