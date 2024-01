Carles Puigdemont i Pere Aragonès @FOTOMUNTATGE CatalunyaPress

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha defensat la necessitat d'aprovar els reials decrets del Govern que es votaran aquest dimecres al Congrés i ha demanat evitar "massa gesticulacions, que podrien provocar que es privés dels pocs recursos que arriben a Catalunya" . Així, els republicans han llançat un dard als seus exsocis de Junts, que podrien fer caure el decret anticrisi, que preveu mesures tan importants com la pujada de les pensions, si voten 'no' durant aquesta jornada.

En roda de premsa posterior al Consell Executiu, ha dit que els serveis jurídics de la Generalitat han analitzat els reials decrets i han conclòs que “no hi ha una invasió competencial”, desmentint així un dels principals arguments de Junts per no recolzar el decret anticrisi .

Segons Plaja, l'aprovació permetria, per exemple, el traspàs de l'Ingrés Mínim Vital a Catalunya, pactat entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el del Govern, Pedro Sánchez, a la reunió del desembre.



De la mateixa manera, els republicans també han desmentit el segon argument de Junts per no recolzar les votacions d'aquest dimecres. ERC assegura que aquests decrets no neixen en risc l'aplicació de la llei d'amnistia, i creu que "la realitat és que, malgrat que a la dreta el molesti, l'amnistia segueix el curs previst al Congrés, i serà una realitat aquest any".

"Europa ja reconeix la suspensió d'un procediment. No hi ha res de diferent del que ja s'ha fet. Hi ha seguretat jurídica", ha sostingut la portaveu republicana.

PUIGDEMONT: "NI PASTANAGUES NI XANTATGES"