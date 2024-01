Puigdemont, en una imatge recent. Foto: Europa Press

A més s'han mostrat a favor del manifest Claus per a la resolució, fet públic per l' organització Sare l'octubre de l'any passat com una "reflexió al voltant de la convivència i al final de l'excepcionalitat".

Presentació del Manifest "Claus per a la resolució"

En un comunicat, Sare ha agraït públicament el compromís mostrat per aquests representants polítics europeus , en relació al final de l'"excepcionalitat penitenciària" que es continua aplicant als presos, ia favor de "la resolució definitiva que possibiliti que presos, exiliats i deportats bascos tornin a casa".

Sare és una organització basca que entre altres coses treballa per aconseguir "la fi de la política de dispersió dels presos d'ETA" perquè segons ells "el manteniment d'aquesta mesura, que ja dura 25 anys, no només causa patiment als presos, sinó també al seu entorn més immediat, i comporta greus conseqüències, inclosa la mort”.

A més afegeixen que "la dispersió va ser una mesura política basada en la venjança. En aquesta nova era, una nova mesura política ha de posar fi a tot aquest patiment" i per això proposen "derogar lleis i situacions que permetin penes de cadena perpètua i penes de presó ampliades. Com la "perpetuite" a l'Estat francès i 40 anys de presó a l'Estat espanyol". Van voler també "l'alliberament de presos amb malalties greus. Alliberament de presos més grans de 70 anys i d'aquells que hagin complert 3/4 i 2/3 de la seva condemna" i finalment "la fi de les condicions d'aïllament i reclusió en règim de aïllament que permeten destruir el pres com a persona".

Objectius de Sera segons indiquen a la seva web. / Font: https://sare.eus/es/que-es-sare/

JUNTS, ERC, BNG I PODEM RECOLZAR LES PETICIONS DE SARE

Alguns dels eurodiputats són Carles Puigdemont, Clara Ponsati i Toni Comín de Juns Per Europa, a més d'Ana Ana Miranda (BNG), Diana Riba i Giner i Jordi Solé, d'ERC, Idoia Villanueva i Eugenia Rodríguez Palop d'Unides-Podem, Chris MacManus, Clare Daly, François Alfonsi, Mick Wallace, i Nikolaj Villumsem i Dimitrios Papadimoulis .

Finalment, Sare ha reiterat la seva crida a la societat basca perquè prengui part dissabte que ve a la manifestació, que es desenvoluparà a Bilbao com l'última d'una llarga que es van dur a terme durant tot el 2023 al País Basc.

En aquest sentit Sare vol "traslladar la necessitat que sigui la pròpia societat basca, també a través de les seves institucions polítiques i judicials, els qui tinguin a les mans la capacitat de dissenyar el camí de tornada a casa dels presos/es bascos, exiliats i deportats".

Perquè segons la seva opinió "no és, ni democràtic, ni lògic, que jutges i fiscals de l'Audiència Nacional, confrontin de manera permanent les decisions de les juntes de tractament de les presons basques i col·lapsin el camí de tornada a casa de persones que porten , en molts casos, més de 20 anys de privació de llibertat, i que en funció del temps de presó complert, tenen dret a la llibertat condicional o semillibertat”.

La dinàmica “Claus per a la resolució“ segons Sare “està traslladant a pobles i barris la reflexió que totes i tots hem de ser clau per avançar, sense atrinxerar-nos, cap al futur que com a societat anhelem després de tants anys de confrontació. Les iniciatives se'n van a anar multiplicant fins al proper 13 de gener.



Sare durant tot el mes de desembre ha anat realitzant manifestacions d'aquest tipus per tot el País Basc amb el calendari següent.

9 de desembre, Acte Cultural, Durango Landako, 20 de desembre, Concentracions de la majoria sindical a les quatre Capitals d'Hego Euskal Herria, 23 de desembre, Manifestació des de la Presó de Martutene, 24 de desembre, Manifestació, Gasteiz, Font dels Patos, 29 de desembre, Concentracions descentralitzades a Nafarroa, 30 de desembre, Manifestació des de la Presó de Basauri i 13 de gener, Manifestació, Bilbao, La Casilla.