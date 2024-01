Míriam Nogueras, durant la seva intervenció. Foto: Congrés

La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras , s'ha reafirmat aquest dimecres 10 de gener davant el Ple en el vot en contra dels 3 decrets lleis presentats pel Govern de coalició i ha suggerit la conveniència de retirar-los i començar de nou.

Així ho ha fet durant la seva intervenció en el debat del decret relatiu a les ajudes per pal·liar les conseqüències de la crisi econòmica, en què ha recriminat a l'Executiu de Pedro Sánchez la manera com ha gestionat la tramitació d'aquests tres decrets.

Nogueras ha retret a l'Executiu que no hagi negociat amb el seu partit aquestes mesures abans d'aprovar-les al Consell de Ministres i que hagi calgut arribar a una "situació límit" perquè hagi entès que quan Junts va avisar el PSOE que no els donarien els seus vots "a canvi de res" volien dir exactament això.

" Fagin el decret de mesures socials sense trampes i així tindran el vot de Junts ", ha remarcat Nogueras, que, tot i això, ha assenyalat que seguiran negociant amb l'Executiu perquè, al seu parer, "encara hi ha temps" que "rectifiqueu".

NO DE PODEM I PP A LA REFORMA DEL SUBSIDI D'ATUR

D'altra banda, el PP i Podem han mantingut el seu no al decret llei per reformar el subsidi per desocupació, mentre que Junts ha optat per no intervenir en el debat a la sessió plenària i se'n reservarà el sentit de vot.

En primer lloc, la diputada de Podem per Las Palmas, Noemí Santana, ha explicat que encara que veuen la reforma com una cosa positiva, des de la formació morada es preocupen per les "retallades" a les persones més grans de 52 anys que són receptores del subsidi de atur.

I és que, entre altres punts, el decret estableix que en el cas dels més grans de 52 anys es mantingui el subsidi en el 80% de l'Iprem o 480 euros. Però també que es rebaixi progressivament la base de cotització per a la jubilació, que serà del 120% el 2024; del 115% el 2025; del 110% el 2026 i del 105% el 2027. Si l'ajut fos concedit abans de l'1 de juny del 2024, la base de cotització continuarà sent del 125%.

"Vostès, senyors del govern, ens demanen que en nom d'aquestes millores votem a favor del decret i empassem deixant a l'estacada un col·lectiu en especial vulnerabilitat i que té difícil inserció laboral", ha denunciat Santana.

A més, ha criticat la manca de voluntat de negociació del Govern que, segons la diputada, "no ha tingut voluntat de seure i canviar allò que pot ser molt millorable". "Des de Podem estem desitjant votar a favor d'aquest decret. Els demanem que escoltin, que negociïn i que tinguem el seu compromís per escrit que aquesta retallada es retirarà del decret", ha conclòs la diputada.