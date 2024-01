Gabriel Rufián al Senat - FOTOMUNTATGE

La sessió d'aquest dimecres del Congrés està deixant moments de tensió entre el Partit Popular i els socis de Govern de Pedro Sánchez, i un dels protagonistes, com és habitual, ha estat el diputat republicà Gabriel Rufián. La dialèctica parlamentària del de Santa Coloma de Gramenet sempre deixa moments inoblidables als debats parlamentaris, i aquest dimecres ho ha tornat a fer.

Gabriel Rufián ha retret als populars que cada cop tinguin posicions més properes a Vox: "El que els dic és que em sembla greu, em sembla malament, i crec que és una mala notícia per a aquest país que el principal partit de l'oposició es deixi pressionar per Vox", ha dit el portaveu republicà.

A continuació, ha parlat de l'exemplaritat del diputat popular Bermúdez de Castro - actual vicepresident segon del Congrés dels Diputats, per "defensar un 'no' a il·legalitzar segons quins partits per les seves idees".

L'elogi de Rufián a Bermúdez de Castro ha aixecat l'ànim de la bancada popular, que aplaudien mentre reien, sense saber el míssil que els cauria a continuació: "Aneu amb compte que això ho està veient Ayuso i se n'apunta els noms", Rufián ha afirmat mirant Cuca Gamarra i Miguel Tellado, que estaven aplaudint la figura d'un diputat moderat sense pensar en les conseqüències que pot comportar si xoquen amb l'extremista Ayuso. "És que jo porto aquí vuit anys i he vist més ball al seu grup parlamentari que a una discoteca", ha sentenciat el diputat repúblicà.

