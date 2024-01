Míriam Nogueras @ep

El Ple del Congrés ha tombat aquest dimecres el decret llei que recollia la reforma del subsidi de desocupació presentat per la vicepresidenta Yolanda Díaz, mentre que el Govern central ha pogut salvar el relatiu a les mesures sobre Justícia i Funció Pública, ja que Junts ha renunciat a participar a les votacions.

El tercer decret llei que se sotmetia a votació aquest dimecres era el de les mesures anticrisi, i s'ha produït un empat per l'error d'un diputat, per la qual cosa caldrà repetir la votació. El mateix ha passat amb els objectius de dèficit per al 2024.

(NOTÍCIA EN ELABORACIÓ...)