El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente (3d), es reuneix amb la consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya, Ester Capella (3i), al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, a 10 de gener de 2024, a Madrid (Esp - Gustavo Valiente - Europa Press

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, i la consellera de Territori del Govern català, Ester Capella, han acordat la creació a partir de la primera setmana de febrer de la Comissió Política per començar a fer efectiu el traspàs del servei ferroviari de Rodalies a Catalunya.

Així ho ha anunciat la mateixa Ester Capella en una roda de premsa després de la reunió que ha mantingut aquest dimecres amb el ministre Óscar Puente, en què han avançat en el traspàs del servei de Rodalies a Catalunya, tal com figura a l'acord entre PSOE i ERC per a la investidura de Pedro Sánchez.

En aquest context, la consellera catalana ha explicat que, després de la creació dʻaquesta Comissió Política, posteriorment es constituiran els grups de treball que seran necessaris per finalment fer efectiu el traspàs "i que han de pilotar la constitució de lʻempresa pública, les infraestructures i el finançament”.

I sobre si s'han posat en contacte amb ADIF i Renfe, Capella ha precisat que "cadascú tindrà un rol i un paper", però ha volgut posar en valor que a partir d'aquest mes de febrer es posarà en marxa el traspàs efectiu de Rodalies.

Al seu torn, el ministre Óscar Puente ha traslladat a la consellera catalana que els convenis en relació amb els intercanviadors de Rodalíes de Sant Cugat, Volperelles i Hospital General estan esperant que passin pel Consell de Ministres perquè es puguin assignar.

L'aeroport



Alhora, tots dos dirigents han acordat convocar per al proper dijous 18 de gener la primera reunió de la Comissió Tècnica per a la millora de l'Aeroport de Barcelona-El Prat.

Segons han informat tots dos Executius, a la primera reunió d'aquesta Comissió Tècnica participaran representants del Ministeri i de la Generalitat i s'abordarà el pla de treball i la constitució d'aquest grup de treball per "permetre una visió integral de les propostes per a la modernització necessària" i millora de la capacitat de la infraestructura".

La consellera Ester Capella ha recordat que aquest acord deriva del pacte pressupostari entre el Govern i el PSC per aconseguir els comptes de l'Executiu català el passat any i la reunió del proper 18 de gener es produirà al departament de Territori.

Per part seva, des del Govern central destaquen el "treball de la mà" entre les dues administració per acordar una solució que "garanteixi els màxims estàndards mediambientals per al futur de l'Aeroport del Prat".

El Ministeri que dirigeix Óscar Puente ha defensat que l'objectiu és “la transformació eficaç del sistema aeroportuari per satisfer les necessitats actuals i futures de la societat catalana”.

En aquest context, el Govern estima una inversió de 1.700 milions d'euros, la creació de 42.000 llocs de treball i "l'impuls dels trànsits de llarga ràdio o transoceànics, que permetran afavorir el turisme de qualitat i dinamitzar l'economia".

Ronda Nord

Pel que fa a la Ronda Nord, la consellera Ester Capella ha anunciat en una roda de premsa posterior a la reunió que el Ministeri farà una proposta a la Generalitat que s'ajusti al protocol que es va signar amb el Govern central el mes de juliol passat.

Aquí, Capella també ha recordat que això també és fruit de l'acord entre el Govern i el PSC, defensant que l'Executiu català "compleix".

Això sí, ha precisat que perquè sigui possible una proposta de conveni que s'ajusti a aquest protocol és necessari un canvi legislatiu en relació amb la Llei de Carreteres, cosa que, segons Capella, el Ministeri s'ha compromès a buscar les vies necessàries per a aquest canvi.

Per la seva banda, el Ministeri explica en una nota de premsa que "segueix treballant al conveni pel qual la Generalitat ha de desenvolupar el tram que dóna continuïtat al corredor de la B-40 entre Terrassa i Sabadell".

A més, les dues administracions estan treballant en la definició dels textos dels convenis de l'AP2-AP7 i el Conveni Eix Pirinenc per a l'execució del Pla d'actuacions a la N-260.