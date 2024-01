El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé durant una sessió de control al Govern, al Congrés dels Diputats, el 20 de desembre del 2023, a Madrid (Espanya).

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciat aquest dimecres la "deshonra" i la "humiliació" de Pedro Sánchez després del seu "mercadeig" amb Junts per seguir al Palau de la Moncloa i ha demanat saber si la Generalitat tindrà el control de fronteres com si fos un Estat i la prerrogativa de dir 'no' a l'arribada d'immigrants de la resta d'Espanya.

En concret, el Ple del Congrés ha tombat aquest dimecres el decret llei que recollia la reforma del subsidi de desocupació presentat per la vicepresidenta Yolanda Díaz, mentre que el Govern ha pogut salvar el relatiu a les mesures sobre Justícia i Funció Pública ja que Junts ha renunciat a participar a les votacions.

En declaracions als mitjans sense preguntes, Feijóo ha dit aquesta "atònic" davant la jornada viscuda al Congrés i ha dit que el país "no es mereix aquest esperpent de desgovern", aquesta "deshonra" i aquesta "humiliació".

"El Govern ha fet el ridícul mercadejant amb els drets de tots els espanyols sense saber els espanyols què és el que avui hem lliurat", ha ressaltat, per denunciar que l'acció de l'Executiu de Sánchez es marqui des de Ginebra o Brussel·les, on resideix Carles Puigdemont.

Demana saber si hi ha "més pactes encaputxats"



Després de ressaltar que aquest pacte amb Junts evidencia que el Govern de Sánchez ha “perdut tot el respecte als ciutadans”, el president del PP ha demanat saber què s'ha negociat. És més, ha dit que no saben "quin preu amb exactitud està pagant" i si "hi ha més pactes encaputxats".

Feijóo ha dit que "sembla" que Junts ha aconseguit el traspàs d'immigració, cosa que "comporta el control de fronteres", per això s'ha preguntat si Catalunya tindrà fronteres diferents i si tindrà la prerrogativa de dir "no als immigrants que vénen de la resta d'Espanya. També ha criticat el pacte sobre la publicació de les balances fiscals com si fos “un regne de taifes”.