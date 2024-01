Beatriz Gimeno / EuropaPress

El partit de Podem a la Comunitat de Madrid ha difós un document que detalla els integrants que no han complert amb el compromís de transferir el 20% del sou al partit.

Dins aquest grup hi ha Serigne Mbayé , antic diputat regional reconegut per la seva tasca com a venedor ambulant abans d'ingressar a l'àmbit polític. Mbayé té un paper crucial a la candidatura d'Isa Serra per encapçalar la direcció del partit a la capital.

A l'informe econòmic es divulguen les inicials dels militants, les seves responsabilitats institucionals i la quantitat pendent de pagament. Per exemple, Mbayé té pendent pagar 5.323,43 euros. Una altra representant a l'Assemblea de Madrid, Beatriz Gimeno, presenta un deute de 7.229,26 euros. També hi ha Rosa María Martínez , que deu 1.485,46 euros.

Addicionalment, s'indica a la fitxa que l'agrupació enfronta dificultats financeres, presentant un desequilibri entre despeses i ingressos que la situa en números vermells.

Els tres integrants formen part de la candidatura encapçalada per Isa Serra per a la Coordinació autonòmica de Podem a Madrid . La llista que Serra ha presentat a la militància inclou els dos membres endeutats del partit a la capital, una situació que, segons el codi ètic de la formació morada, no està permesa.

A la candidatura de Serra també hi ha Pedro Vigil, representant de Podem a Fuenlabrada, i Federico Pascual, de Velilla de San Antonio, que tampoc compleixen el codi ètic en sol·licitar el suport electoral per a una formació diferent de Podem durant les eleccions municipals del passat 28 de maig.