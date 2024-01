Santiago Abascal, líder de Vox / EuropaPress

Un total de 35.548 afiliats dels 66.949 que té Vox , fet que suposa el 53% de la seva militància, podrà votar en el procés per elegir el president de la formació a l'Assemblea General Extraordinària del 27 de gener, però la resta en quedarà exclòs procés en no estar al corrent de pagament, no tenir una antiguitat superior a nou mesos o ser objecte de sanció administrativa.

A més, i segons consta a les dades que maneja el Comitè Electoral per a aquest procés electoral, 32.690 d'aquests 35.548 afiliats poden atorgar avals en ser afiliats al corrent de pagament i amb una antiguitat superior a nou mesos. Atès que el cens es va tancar a data del 31 de desembre del 2023, aquests són els que es van afiliar al partit com a molt tard el 31 de març del 2023.

Així, els candidats a la presidència de Vox han de presentar 3.269 avals en total , atès que els estatuts del partit estableixen que els postulants han de demanar el 10% dels suports dels afiliats de ple dret.

NO SÓN BAIXES, SINÓ IMPAGS

La resta d'afiliats, segons explica el Comitè Electoral, no forma part del cens electoral en no poder participar en el procés electoral per recaure-hi alguna incidència, ja sigui de caràcter econòmic o administratiu. Fonts de la direcció de Vox destaquen a Europa Press que el partit no ha perdut afiliats, sinó que s'ha registrat un augment dels impagaments de les quotes.

A l'Assemblea General Extraordinària, Santiago Abascal presumiblement renovarà el lideratge davant l'absència d'altres candidats, precisament perquè l'avançament de la data del congrés intern, inicialment previst per al març, fa pràcticament que algun postulant tingui temps per demanar els suports necessaris.

A l'última Assemblea, Abascal no va tenir contrincants, ja que l'altre candidat no va aconseguir els avals requerits, i va ser reelegit sense oposició.