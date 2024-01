Fernando Grande-Marlaska / EuropaPress

Sindicats de Policia Nacional i associacions de la Guàrdia Civil han apel·lat aquest dijous a la mediació urgent del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska , després de l'acord amb Junts per cedir competències "exclusives de l'Estat" en matèria migratòria a Catalunya, amb què el Govern de Pedro Sánchez va aconseguir ahir salvar dos dels tres decrets sobre mesures anticrisi i en matèria de justícia.

Les organitzacions, que ja van criticar amb duresa els acords d?investidura de Pedro Sánchez amb Junts i ERC per la proposició de llei d?amnistia, han tornat a censurar el "despropòsit" que suposa que Junts aconsegueixi les competències en matèria migratòria, alertant que va contra la Constitució i suposa el "desballestament de l'Estat" pel continu "mercadeig" amb partits independentistes.

En un comunicat, el SUP ha informat que ha remès de manera urgent una carta a Grande-Marlaska per la gravetat del pactat amb Junts "per salvar Sánchez" en la votació parlamentària. "Esperem que el ministre no falti a les seves obligacions i es mostri en contra i preservi les nostres competències", han indicat.

UN RETROCÉS QUE CORROMPIX L'ESPERIT EUROPEU

"No permetrem mai el desmantellament de la Policia Nacional i mai donarem empara al mercadeig de les competències de seguretat a canvi de vots", han afegit des del SUP. "La disgregació interna a Espanya corromp l'esperit europeu; cedir les competències d'immigració a Catalunya és un retrocés, no és progressar", han emfatitzat, afegint que sol·licitaran "empara" davant la Unió Europea pel "risc extrem per a les nostres fronteres" ".

Des de les associacions representatives de la Guàrdia Civil, JUCIL ha subratllat que la competència en migració és "exclusiva de l'Estat" i tem que l'Executiu de Sánchez sigui "incapaç de governar sense una acceptació constant de xantatges".

Per aquest motiu, ha alertat del "profund desmantellament de les estructures de l'Estat a Catalunya i al País Basc, que inclourà la pràctica desaparició en aquests territoris de la presència de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional".

AUGC, una altra de les associacions de l'Institut Armat, també ha parlat de "despropòsit" del Govern. "El traspàs només fa referència a interessos partidistes amb la intenció de desmantellar l'operativitat de la Guàrdia Civil i intentar expulsar de Catalunya els guàrdies civils", ha avisat.

Les organitzacions representatives recorden que el Govern ja va pactar al desembre destinar 1.600 milions d?euros per augmentar la plantilla dels Mossos d?Esquadra. També han alertat sobre la pretensió de l'expresident Carles Puigdemont de comptar amb servei d'escorta a Bèlica, país on va fugir per eludir l'acció de la Justícia després del referèndum de l'1-O.

DECISIÓ CONTRÀRIA A LA CONSTITUCIÓ

Dimecres a la nit, després de la votació al Senat amb abstenció de Junts , diversos sindicats van reaccionar immediatament per alertar que suposava "un nou pas per consumar la sortida de la Policia Nacional de Catalunya, a qui pretenen convertir en un cos policial sense funcions", segons JUPOL.

La CEP també va lamentar que el Govern hagi obert "la porta al desballestament competencial de l'Estat" en cedir immigració a la Generalitat de Catalunya després de l'acord del PSOE amb Junts a canvi d'una abstenció als tres decrets.

En un comunicat, el sindicat ha recordat que la Constitució "reserva en exclusiva a l'Executiu central" aquesta competència, en considerar que "es tracta d'un àmbit en què és vital la unitat de criteri i la visió global d'un fenomen amb origen i motivacions" superen àmpliament l'enfocament limitat regional”.

Segons CEP, la cessió al Govern català "no obeeix a un procés assossegat i rigorós d'anàlisi de necessitats" sinó a l'"aplicació d'un criteri de conveniència política --plenament legítim, però de conseqüències evidents a l'àmbit migratori-- que té per fi últim és pal·liar una debilitat parlamentària".

"Des de CEP volem deixar clar que defensem que l´Estat mantingui l´exercici exclusiu vinculat al´estatut jurídic de l´immigrant, especialment en tot allò relatiu a les infraccions en matèria d´estrangeria i el seu règim sancionador, i fem una crida a tots els poders i institucions per a que això segueixi sent així", ha reivindicat.