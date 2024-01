Pere Aragonès, en primer pla, i Salvador Illa al fons. Foto: Europa Press

ERC guanyaria les eleccions al Parlament amb una estimació de vot del 19,7% davant del PSC i Junts, que aconseguirien un 16,4% i un 15,9% respectivament, segons un sondeig de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS).

El sondeig, en què es van entrevistar 1.200 persones més grans de 18 anys, es va realitzar entre el 31 d'octubre i el 20 de novembre (a la fase final de la negociació d'investidura de Pedro Sánchez), i compta amb un marge d'error de més/menys 2,8%.

Per darrere, se situarien els comuns (5,8%), la CUP (4,2%), el PP (4%), Vox (2,1%) i Cs amb un 0,6%.

NEGOCIACIÓ DELS PRESSUPOSTOS

Encara que es fes fa uns mesos, el sondeig apareix en plena negociació dels pressupostos de la Generalitat del 2024 (dimecres 10 de gener passat hi va haver una reunió entre republicans i els socialistes).

El resultat contrasta amb la darrera enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, publicada el novembre de l'any passat, que donava als de Salvador Illa la victòria en uns comicis hipotètics, alhora que l'independentisme perdria la majoria absoluta al Parlament si se sumessin tots els diputats que traguessin les formacions sobiranistes.

Si no hi ha bestreta electoral, els ciutadans de Catalunya passaran per les urnes d'aquí a poc més d'un any, el febrer del 2025.