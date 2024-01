La secretària general del PP, Cuca Gamarra i el president del partit, Alberto Núñez Feijóo, al Ple del Congrés.

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dijous, després que Podem tombés al Ple del Congrés la reforma del subsidi de desocupació, que a la vicepresidenta del Govern Yolanda Díaz "li van fer un Yolanda Díaz". Segons ha dit, coneix "bé" la biografia de la també líder de Sumar, una persona que quan alguna cosa "ja no li interessa", "ho elimina", i això té "conseqüències".

"Jo diria que ahir a Yolanda Díaz li van fer un Yolanda Díaz. No hauria, per tant, de sorprendre'l el que li ha passat", ha assenyalat Feijóo en una roda de premsa a la seu del PP, un dia després que el Govern salvés dos decrets in extremis després del seu pacte amb Junts però no prosperés el decret impulsat per Yolanda Díaz.

Feijóo, que considera que la "ruptura de la coalició de Govern" ja es va produir després de "el pas de cinc diputats" de Podem al Grip Mixt a finals del 2023, ha afirmat que "quan alguna cosa interessa a la vicepresidenta, l'utilitza" . "I quan no li interessa, ho destrueix", ha postil·lat.

El cap de l'oposició, que va coincidir amb Díaz a la política gallega quan ell era president de la Xunta, ha confessat que coneix "molt bé la biografia d'alguns polítics" d'Espanya, com la de la vicepresidenta.

"I li puc assegurar que quan a Yolanda Díaz li interessa alguna cosa, ho utilitza. I quan ja no li interessa, ho elimina. I això té algunes conseqüències, com és lògic", ha advertit, per afegir que cal "ser just amb les coses" i, per tant, a la vicepresidenta no li hauria de "sorprendre" el que li ha passat.