El Govern ja va traspassar el 2009 a Catalunya la gestió de les autoritats inicials de treball per a migrants , segons recull el Reial Decret 1463/2009, de 18 de setembre, que també mostra que l'Executiu, liderat llavors pel socialista José Luis Rodríguez Zapatero, va acompanyar aquesta cessió a la Generalitat amb més d' 1,3 milions d'euros perquè portés a terme aquesta funció.

"Aquesta competència, que s'exercirà en coordinació necessària amb la que correspon a l'Estat en matèria d'entrada i residència d'estrangers, inclou: a) la tramitació i resolució de les autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè ib) la tramitació i la resolució dels recursos presentats amb relació als expedients a què fa referència la lletra a) i l'aplicació del règim d'inspecció i sanció”, precisa el Reial decret, que fa referència tant a l'article 149 de la Constitució com a l'article 138.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

D'aquesta manera, des de fa 15 anys tots aquells permisos de residència que incloguin autoritzacions de treball inicials són competència del govern autonòmic català, tal com ha confirmat en declaracions a Europa Press l'expert en estrangeria, immigració i nacionalitat espanyola i director general de Legalteam , Guillermo Morales, en relació a l'acord aconseguit entre el PSOE i Junts, amb què, segons els independentistes, es traspassaran de forma "integral" les competències d'immigració a la Generalitat.

Morales ha apuntat que, pel que se sap de l‟acord, el text pactat fa referència al‟article 150.2 de la Constitució, que estableix que l‟Estat podrà transferir a les CC.AA mitjançant llei orgànica facultats corresponents a matèries de titularitat estatal.

Tot i això, ha recalcat que hi ha un altre article, el 149, que "no té menys pes" i diu que l'Estat té competència "exclusiva" en les matèries de "nacionalitat, immigració, emigració, estrangeria i asil".

"NO ÉS RES NOU"



"Això no és res de nou. Des del 1979 al 2011, amb governs de tots colors, més de 200 matèries diferents s'han transferit de l'Estat a les comunitats autònomes", ha assegurat Morales.

Morales ha precisat així que la Generalitat ja té "certes competències en matèria d'estrangeria", que no s'han de confondre amb immigració. Concretament, ha estimat que la Generalitat ja té transferits més d´un centenar de procediments en matèria d´Estrangeria.

Com a exemple, ha assenyalat que si un estranger vol modificar una autorització de residència per arrelament -que és el tràmit, segons assegura, més sol·licitat- aquesta primera autorització és competència de l'Estat, cap a un permís inicial de residència i treball ja és competència de la Generalitat.

"La Generalitat de Catalunya dicta una resolució en català i en castellà, ia la part superior esquerra té el logotip de la Generalitat, ia la part superior dreta hi té el logotip de l'Administració General de l'Estat. Per què? Per què resol a matèria de treball la Generalitat i en matèria de residència el Govern espanyol", ha comentat, especificant que a la resta de CC.AA totes aquestes competències les exerceix l'Estat.

D'altra banda, ia l'espera de conèixer l' abast del pacte migratori, Morales ha posat de manifest els seus dubtes respecte a la seva amplitud, per exemple, en relació amb el control de fronteres. "Quina competència pot tenir una comunitat autònoma si ens atenim a l'article 149 sobre les fronteres? Com regularem? Com regulareu? Si existís una frontera entre Catalunya i Espanya, val, però és que obrir una frontera per un costat quan no hi ha fronteres entre Catalunya i Espanya, com es pot regular aquest flux migratori?”, s'ha preguntat.

L'opinió d'aquest expert i de l'equip de Legalteam és que l'assumpte "acabarà al Constitucional". "Caldrà esperar a veure com acaba tot això, hi ha més preguntes que respostes, no sabem si es tractarà del terme 'transferència' o 'delegació', i del que estem convençuts és que acabarà al Constitucional", ha augurat apuntar que el suposat pacte els sembla un "atracament a la sobirania nacional".

"INCLOU TOTES LES ATRIBUCIONS"

Precisament, el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha confirmat aquest dijous que l'acord signat la vigília amb Junts per traspassar a Catalunya les competències de migració inclou totes les atribucions en aquesta matèria que avui dia són a les mans de l'Estat.

"Si hi ha una delegació de competències en matèria d'immigració, ja que lògicament allò que avui assumeix l'Estat, com la Constitució permet i així ho planteja expressament el nostre text constitucional, es pot delegar en una comunitat autònoma, com serà el cas en matèria d'immigració", ha afirmat.

Per part seva, la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Miriam Nogueras, ha explicat que la cessió en les competències d'immigració es farà mitjançant "una llei orgànica a partir de l'article 150.2 i es farà delegant les competències plenes".

"El nostre país està preparat per assumir un tema en què el Govern espanyol no ha estat a l'alçada", ha sostingut Nogueras, ja que segons ell no han sabut donar resposta a problemes que afecten moltíssim Catalunya.

Igualment, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que aspira que Catalunya pugui decidir sobre l'expulsió d'immigrants en situació irregular que siguin reincidents: "Hem de mirar en quines condicions nosaltres les pot fer fora aquestes persones".

A més, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha exposat que el pacte aconseguit amb el PSOE permetrà Catalunya decidir sobre el repartiment de migrants a les comunitats autònomes.