El Rei Felip VI ofereix el seu tradicional discurs de Nit de Nadal des de Zarzuela, a Madrid (Espanya) el 24 de desembre de 2023.

El Rei Felip VI ha defensat el reconeixement d'un Estat palestí que visqui en pau amb Israel com la via per aconseguir "aturar el cicle de violència" que es viu al Pròxim Orient i evitar que es repeteixi en un futur.

Així ho ha fet durant la seva intervenció a la cloenda de la Conferència d'Ambaixadors, al Ministeri d'Afers Estrangers, on ha reconegut que "la tragèdia que viu Gaza està sacsejant la consciència de la Humanitat, com també ho va fer l'atemptat terrorista" perpetrat per Hamàs contra Israel el 7 d'octubre passat, "el pitjor de la seva història".

Don Felipe ha insistit que cal condemnar el que ha passat i demanar l'alliberament de tots els ostatges, així com reclamar "respectar el Dret Internacional i el Dret Internacional Humanitari".

Però també, ha afegit, "hem de continuar insistint que sense una solució política, que passa per l'establiment de l'Estat palestí amb Israel, no serà possible parar aquest cicle de violència o impedir que es torni a repetir".

El Rei ha recordat que precisament "aquesta va ser la promesa de la Conferència de Pau de Madrid del 1991 i la comunitat internacional s'ha de mobilitzar per ajudar les parts a materialitzar-la".