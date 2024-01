Arxiu - La ministra de Ciència i Innovació en funcions, Diana Morant

La ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, ha garantit que el Govern d'Espanya "no obligarà cap empresa a sortir de cap territori ni a anar-se'n a cap altre", ni tampoc a "multar-les o sancionar-les", i ha rebutjat la "polèmica" creada sobre aquest assumpte, en base, segons ell, d'"afirmacions sortides de context, plenes de mentides i falses veritats" que "no són certes".

D'aquesta manera s'ha referit, a preguntes dels mitjans aquest dijous a València, on participa a la cerimònia d'obertura de València Capital Verd Europea 2024, sobre la proposta de Junts de contemplar que les empreses que van traslladar la seu de Catalunya pel ' procés' "poden ser sancionades" si no retornen.

Sobre aquesta qüestió, la ministra ha considerat que s'han creat "una sèrie d'afirmacions sortides de context" i una "polèmica" que està, segons ell, "plagada de mentides i de falses veritats, d'afirmacions que no són certes".

Així, Morant ha garantit que el Govern d'Espanya "no va, en cap cas, a multar, a sancionar ni obligar cap empresa a sortir de cap territori, ni anar-se'n a cap altre". "Les empreses estaran on vulguin estar", ha defensat, alhora que ha exposat que les companyies tenen "la seguretat jurídica que això serà així".

En aquest context, ha carregat contra declaracions sobre aquest assumpte que al·ludeixen, segons ell, a "certa nostàlgia a l'Espanya que existia el 2017", quan el país "tenia un conflicte obert en un territori molt important com Catalunya que enfrontava catalans ia catalans amb la resta d'Espanya”.

Morant ha posat en valor en aquest punt que l'"esforç" del Govern d'Espanya des de fa cinc anys ha estat "normalitzar --la situació a Catalunya-- a través de la política", a fi que "no hi hagi aquests conflictes i que hi hagi cada cop més convivència entre catalans i també amb la resta d'Espanya”.

"En els discursos que enfronten territoris i ciutadans no trobaran el Govern d'Espanya", ha remarcat la ministra, que ha insistit que l'Executiu liderat per Pedro Sánchez dóna "garanties a totes les empreses" perquè estiguin "on vulguin estar" ". "Per descomptat, no tornarem a la polèmica ia l'actitud de l'any 2017. No recolzarem actituds que a alguns partits polítics sí que els interessen", ha conclòs.