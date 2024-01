Cotxe Policia Nacional imatge d'arxiu

La delegació de les responsabilitats relacionades amb la migració i les fronteres ha tingut un impacte significatiu a l'estructura de la Policia Nacional a Catalunya , ja que aquesta decisió inclou una reducció en les funcions que tradicionalment exerceix a la regió catalana. D'aquesta manera, el pacte entre Junts i PSOE ha deixat sense una competència important els 3.423 agents destinats a Catalunya, segons dades de Vozpópuli.

Entre les funcions de la Policia Nacional de Catalunya, hi ha la gestió d'assumptes migratoris i fronterers. A aquestes tasques se sumen la tramitació de documents oficials, com ara el DNI o passaports, a més de la protecció d'edificis crucials per a l'Administració estatal. En situacions excepcionals, col·laboren amb els Mossos d'Esquadra en qüestions d'ordre públic, especialment durant les principals protestes que han sacsejat la regió els darrers anys.

Tot i això, després de l'acord entre el PSOE i Junts, es preveu una significativa retallada en les funcions exercides per la Policia Nacional a la comunitat catalana. En cas de dur-se a terme, això resultaria en una reducció corresponent dels efectius desplegats a la regió.

De la 3.423 agents a Catalunya, se'n distribueixen de la manera següent: 2.578 a la província de Barcelona, 352 a Girona, 180 a Lleida i 313 a Tarragona.

Cal tenir en compte que la transferència de competències migratòries depèn de diversos aspectes. Segons l' article 149 de la Constitució Espanyola, "l'Estat té competència exclusiva" en matèries relacionades amb la nacionalitat, immigració, emigració, estrangeria i dret d'asil. Tot i això, en el 150.2 s'especifica que l'Estat "podrà transferir o delegar a les Comunitats Autònomes, mitjançant llei orgànica , facultats corresponents a matèria de titularitat estatal". Així, el PSOE necessitaria assolir una nova majoria absoluta al Congrés dels Diputats per aprovar la transferència.

A més a més, els partits independentistes haurien d'arribar a un acord per assumir aquesta competència. ERC és qui mana a Catalunya, i Oriol Junqueras ha deixat clar el recel de posar el focus en polítiques migratòries.