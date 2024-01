El president castellanomanxec. Foto: Europa Press

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha qüestionat aquest divendres 12 de gener la idoneïtat de negociar amb Junts la cessió de competències, ja que "no té res de progressista". "Si les competències les demanés Vox, tothom s'esquinçaria les vestidures", ha afirmat en aquest sentit.

En declaracions a mitjans, el president castellanomanxec ha apuntat que “no és admissible que els independentistes catalans, que d'altra banda són supremacistes quan no xenòfobs, el que estiguin plantejant és que el Govern governi amb camisa de força”.

En aquest sentit, a preguntes dels mitjans de comunicació, Page ha afirmat que "cap Estat no pot renunciar, sota cap concepte, a la competència en fronteres i per tant en emigració", ja que "el control de les fronteres és l'expressió més elemental de sobirania".

Des de la perspectiva política, García-Page ha afirmat que el debat sobre la cessió de les competències sobre migració a les autonomies plantejat per Junts suposa "mercadejar" amb coses "amb què no es pot frivolitzar".

"Si és que per Puigdemont fos, jo seria un estranger, per tant, tranquil·litat no en puc tenir cap i sobretot em preocupa que aquestes coses siguin objecte de màrqueting a l'últim minut, perquè un país seriós no pot estar jugant amb les coses de menjar de la manera que s?està jugant", ha aprofundit García-Page.

El mandatari regional ha afirmat que la conjuntura política el manté "desolat". "Em fa la impressió que és amb la intenció que no vagin enlloc o acabin sent un calaix immens de frustració", ha afirmat respecte als "compromisos" del Govern encapçalat per Pedro Sánchez. "No podem tenir una política d'infart després d'un infart", ha afegit.