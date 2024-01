Adrián Vázquez - Cs

El cap de la delegació europea de Ciutadans, Adrián Vázquez, ha traslladat aquest divendres al Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) la preocupació per la llei d'amnistia o llei d'impunitat impulsada pel Govern de Sánchez i ha advertit que pot provocar una successió de qüestions prejudicials davant d'aquest tribunal per part dels jutges espanyols que l'hagin d'aplicar.



“Que ningú no s'enganyi, el senyor Puigdemont no tindrà cap tipus d'amnistia en els propers mesos i probablement no aquest any, perquè comença una batalla judicial que serà llarga. Tenim plena confiança en les institucions europees i en el seu Tribunal de Justícia davant d'una situació que posa Espanya a la cua de la salut democràtica”, ha assegurat Adrián Vázquez.



El portaveu liberal s'ha reunit a Luxemburg amb el president del Tribunal, Koen Lenaerts, dins de les trobades institucionals que manté periòdicament com a president de la Comissió d'Afers Jurídics del Parlament Europeu.



Vázquez ha comentat la seva preocupació per la deriva de l'Estat de Dret a Espanya, qüestió que ja va ser debatuda al Ple de l'Eurocambra el novembre passat després del pacte PSOE-Junts. Ha assenyalat que la llei d'impunitat derivada del pacte portarà molt probablement als jutges que l'hagin d'aplicar a plantejar qüestions prejudicials al TJUE, per aclarir si s'ajusta a la normativa europea i evitar conflictes.



“Aquest tràmit paralitzarà l'aplicació de la llei i el Tribunal de Justícia triga entre sis i divuit mesos a resoldre cada qüestió. Que ningú s'enganyi, el senyor Puigdemont no serà amnistiat els propers mesos”, ha assegurat.



El portaveu ha explicat que el decret llei recent de mesures urgents en matèria de justícia aprovat al Congrés, amb l'absència pactada de Junts, no evita la suspensió de la llei d'impunitat quan es presenten prejudicials davant del TJUE. "Se suspèn lʻaplicació perquè així ho exigeix el dret de la Unió Europea", ha aclarit.



Adrián Vázquez ha compartit també la seva preocupació per altres qüestions que danyen l'Estat de Dret a Espanya com el bloqueig del CGPJ, la utilització de la Fiscalia General de l'Estat o l'admissió del 'lawfare' als acords PSOE-Junts, entre d'altres.



“Després de la reunió d'avui surto tranquil, no pel que faci el TJUE davant la situació tan preocupant que vivim a Espanya, sinó pel que ja ha fet en casos com el de Polònia. Hi ha jurisprudència quan un Govern decideix erosionar la separació de poders i l'Estat de Dret, la justícia actua i hi ha mecanismes per rectificar”, ha explicat.