Arxiu - El diputat de Junts Josep Maria Cervera intervé durant una sessió plenària, al Congrés dels Diputats, a 12 de desembre de 2023, a Madrid (Espanya). - Carlos Luján - Europa Press - Arxiu

L'alcalde del Port de la Selva (Girona), Josep Maria Cervera, ha avançat aquest divendres la renúncia al càrrec ia la seva acta de regidor després d'haver estat elegit diputat de Junts al Congrés.

Així ho ha explicat en un apunt a 'X', on ha explicat que aquest divendres ha presentat la renúncia i que es farà efectiva al ple extraordinari del divendres 19 de gener.

"Per mi no és un pas fàcil però sí del tot necessari. ¡Espero que els meus veïns ho entengueu!", ha destacat Cervera, que a la carta de renúncia recorda que durant la campanya electoral i en el discurs de presa de possessió com a alcalde ja va anunciar que seria el seu darrer mandat.

També constata que ja va avançar que la primera tinenta d'alcalde, Lídia Ferrer, li faria el relleu "en algun moment de la legislatura" i que la previsió era que això passés després de l'estiu.

Tot i això, afegeix que la seva elecció com a diputat de Junts al Congrés i la conjuntura actual ha provocat que avanci la decisió.