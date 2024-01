Arxiu - (ID) La presidenta de Junts, Laura Borràs; el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull; l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la diputada de Junts, Miriam Nogueras, en arribar al Parlament Europeu, a 8 de nov - Europa Press - Arxiu

Junts reunirà per primera vegada el Consell Nacional aquest dissabte després dels pactes aconseguits amb el PSOE, que van permetre la investidura de Pedro Sánchez, i els presumptes casos d'"assetjament" que la vicepresidenta de Junts i secretària segona de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula , i la diputada Cristina Casol asseguren haver patit per companys de la formació.

La trobada, que se celebrarà al Centre Cultural del Morell (Tarragona) a partir de les 10.00 hores, s'hauria d'haver celebrat el 2 de desembre de l'any passat, dia en què va tenir lloc la reunió a Suïssa entre el PSOE i Junts juntament amb el diplomàtic salvadorenc Francisco Galindo exercint com a verificador internacional.

Va ser el 9 de novembre quan socialistes i Junts van anunciar l'acord que va permetre la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern, que incloïa una llei d'amnistia que ha de permetre tancar les causes judicials obertes a independentistes catalans des de l'1 de gener del 2012 fins a la actualitat.

El Congrés va aprovar a mitjans de desembre la presa en consideració de la proposició de Llei d'Amnistia, superant així el primer examen amb el suport del PSOE, Sumar, Junts, ERC, Bildu, PNB, Podem i BNG, mentre que PP, Vox, Coalició Canària i UPN hi van votar en contra, i el text també ha superat aquesta setmana el debat de totalitat.

Tot i això, i com recull l'acord entre les dues parts, Junts ha reiterat que l'estabilitat de la legislatura estarà subjecta als avenços i compliments dels acords que resultin de les negociacions, i això és el que també va adduir per explicar el seu canvi de posició en la votació dels tres reials decrets del Govern de coalició que es van votar aquesta setmana al Congrés.

Junts havia advertit el PSOE que no recolzaria els reials decrets perquè consideraven que implicaven retallades de competències de la Generalitat, agreujaven el "infrafinançament" de Catalunya i posava en perill l'aplicació de la llei d'amnistia.

Això anticipava una àmplia derrota de l'Executiu central, però a l'últim moment Junts va decidir no participar en la votació, cosa que va permetre que tiressin endavant dos: el relatiu a les mesures sobre Justícia i Funció Pública i el relatiu a les mesures anticrisi.

Tot això després d'haver aconseguit un acord amb el PSOE que contemplava la supressió de l'article 43bis de la Llei d'Enjudiciament Civil que, segons Junts, posava en perill l'amnistia, i la promesa de reformar la Llei de societats de capital per revertir el reial decret del PP el 2017 per facilitar la tornada de les empreses a Catalunya pel 'procés'.

El partit també va assegurar tenir el compromís del Govern per a la delegació integral de les competències d'immigració a la Generalitat a través de l'article 150.2 de la Constitució, la publicació immediata de les balances fiscals i que l'oli passi a ser aliment essencial amb un IVA del 0%.

Madaula i Casol



A l'ordre del dia del Consell Nacional s'inclou un punt en què s'ha de produir el debat i l'aprovació de la proposta de reglament de la Comissió de Garanties, l'òrgan que s'encarrega d'investigar el cas de la vicepresidenta de Junts i secretària segona de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula.

Madaula, actualment de baixa i afí a la presidenta del partit, Laura Borràs, va parlar al 'Parlament de les Dones' que es va celebrar al novembre a la Cambra, que havia patit "violències silencioses" de companys, fet que va provocar un malestar generalitzat al grup parlamentari de Junts.

Fins i tot la presidenta del Parlament, Anna Erra, es va reunir amb ella i el va instar a reflexionar sobre la seva continuïtat en el càrrec de l'òrgan parlamentari, i 22 dels 32 diputats de Junts van signar un text en contra que van presentar a la Comissió de Garanties, que també va rebre la queixa que va presentar la pròpia afectada.

Des de llavors, la formació sempre ha apel·lat a la discreció quan se'ls ha preguntat sobre això, malgrat que sempre han expressat el seu suport a la direcció del grup.

També ho han fet davant del cas que afecta la diputada Cristina Casol, també propera a Borràs, que recentment va transcendir que havia anat a l'Oficina d'Igualtat del Parlament -no al partit-- per exposar un presumpte cas d'"assetjament per raó de gènere", motiu pel qual es va activar el protocol dʻigualtat de la Cambra.

Altres qüestions



La trobada, a més, preveu debatre i aprovar la proposta de resolució per ampliar els afiliats de Junts a partir dels candidats de les eleccions municipals.

Això es tradueix que tots els que es van presentar a llistes municipals de la formació es puguin fer militants "de ple dret" sense haver d'esperar els sis mesos que es necessiten per tenir dret a vot.

A proposta de la sectorial de Migracions, s'abordarà una proposta de resolució per a la convocatòria d'una convenció sobre el fet migratori, i una altra iniciativa per a la reinterpretació o la modificació del que estableix la ponència organitzativa per a la millora del funcionament de les estructures locals.

Està previst que Borràs intervingui a l'inici del Consell Nacional i que, posteriorment, ho faci el secretari general de Junts, Jordi Turull.