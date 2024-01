Afirma que el Govern segueix treballant pel català a Europa: "No són coses immediates". EP

El líder del PSC, Salvador Illa, ha dit que les últimes hores s'ha reunit amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i han acordat "intensificar les converses" per als Pressupostos 2024, inclosa la revisió del compliment dels comptes de 2023.

Ho ha declarat aquest dissabte a Blanes (Girona) amb la planta dessalinitzadora d'aigua de Tordera, que ha visitat amb l'alcalde, Jordi Hernández, coincidint amb la sequera.

Illa ha dit que la Generalitat s'ha preparat malament els darrers 10 anys per afrontar la sequera i altres assumptes, com les energies renovables, l'educació i les infraestructures.

Però ha assegurat que el PSC vol contribuir a millorar Catalunya i que la setmana que ve hi haurà "una o dues reunions en aquest sentit per part dels diferents equips de cada grup polític" per abordar els comptes.

El dirigent socialista ha reiterat que una de les prioritats del seu partit és complir allò acordat el 2023 (sobretot, acords per afrontar "urgències" com la sequera i generar prosperitat en diverses matèries).

Una altra prioritat és "començar a parlar, no a negociar" dels Pressupostos 2024, perquè un 10% del pressupost es dediqui a educació, compremetre's a construir 10.000 habitatges públics i establir prioritats de seguretat.

"Intensificarem converses de cara a (els Pressupostos) 2024; no negociacions, sinó converses, perquè volem primer garantir el que acordem l'any passat", ha dit.

EL CATALÀ A EUROPA



En preguntar-li sobre l'oficialitat del català al Parlament Europeu, ha dit que el Govern segueix treballant per aconseguir-la: "No s'ha apartat l'oficialitat del català".

"Sempre hem dit que no són coses immediates, que tenen un recorregut, que són complexes, però no hi ha cap canvi de posició", ha afegit.

DANONE



Pel que fa al tancament de la fàbrica de Danone a Parets del Vallès (Barcelona), ha dit que tant ell com el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, han parlat amb l'alcalde, Francesc Juzgado.

Illa ha defensat garantir la reindustrialització si no es pot evitar el tancament, i els socialistes preveuen reunir-se amb els treballadors els propers dies.

RETRETS A JUNTS

El líder del PSC, Salvador Illa, ha retret Junts a deixar-se marcar l'agenda per Aliança Catalana, en al·lusió a les seves reivindicacions sobre immigració: "En el cas d'Espanya, Vox; en el cas de Catalunya, Aliança Catalana".

"Competències, benvingudes siguin, però ¿per fer què? Per què et marqui l'agenda la ultradreta? No", ha declarat aquest dissabte a Blanes (Girona), i també ha criticat que Junts no concreti per a què servirien aquestes competències.

"Junts està caient al parany en què ha caigut la dreta espanyola, el PP, que és deixar-se marcar l'agenda per la ultradreta", ha advertit.

I ha insistit a recolzar que s'assumeixin competències dins de la legalitat, però ha preguntat l'objectiu: "Per fer què en immigració? El mateix que en educació, que estem a la cua?".

NO MULTAR A EMPRESES

També ha retret que Junts plantegi multar les empreses la seu social de les quals no torni a Catalunya.

"Prosperitat, però això no es fa amenaçant les empreses", sinó amb polítiques que les facin sentir segures, ha defensat.