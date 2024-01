Es presentarien concorrent com a agrupació d'electors i no com a partit. EP

Els socis de l´Assemblea Nacional Catalana (ANC) votaran telemàticament de l´1 al 14 de març si porten una Llista Cívica per la Independència a les eleccions catalanes, concorrent com a agrupació d´electors i no com a partit.

El ple del Secretariat Nacional ha aprovat aquest dissabte les dates, la pregunta i l'obertura en uns dies d'una web sobre el projecte de la llista (inclòs un compromís amb la declaració d'independència que han de signar els candidats), informa en un comunicat.

La pregunta serà 'Estàs d'acord que l'Assemblea impulsi la Llista Cívica per la Independència a les properes eleccions al Parlament de Catalunya, per fer efectiva la independència?'.

L'entitat presidida per Dolors Feliu intentarà que els socis puguin votar també presencialment a les seves seus territorials si ho demanen, i posarà en marxa un centre d'atenció telefònica per informar i fomentar la participació.

L'objectiu de la Llista Cívica és impulsar una agrupació d'electors "que s'allunyaria del sistema de partits i sacsejaria l'escenari autonomista actual".