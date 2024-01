Ho va dir arran que Junts pactés polítiques d'immigració amb el Govern. EP

La diputada de la CUP al Parlament Laia Estrada ha assenyalat aquest dissabte Junts per enquistar-se en un "discurs racista per esgarrapar quatre vots", després que el partit pactés polítiques d'immigració amb el Govern.

En declaracions als periodistes durant la manifestació d'infermeres a Barcelona, Estrada ha destacat que la mesura “és una operació propagandística que està fent Junts sota la premissa del discurs de la ultradreta, sota un discurs totalment racista de vincular immigració amb delinqüència, que és fal·laç".

"No només és una irresponsabilitat per part de Junts per Catalunya, sinó que, a més, és desaprofitar l'ocasió que teníem per parlar d'integració", ha afegit.

MANIFESTACIÓ D'INFERMERES



Abans de la manifestació de les infermeres d'aquest dissabte a Barcelona, la diputada cupaire ha demanat que el Govern "es diferenciï d'una vegada per totes de la sociovergència" que, segons ella, ha desmantellat la sanitat pública catalana.

També ha reclamat a la Generalitat "posar els recursos principalment en allò que és l'atenció primària i en les condicions laborals del conjunt de les professionals".