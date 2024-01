L'Executiu s'enfronta a la polarització política amb la promesa de continuar treballant i atenent les necessitats dels espanyols durant els propers quatre anys. EP

El Govern ha insistit aquest dissabte en la seva aposta per l'"acord i el diàleg" per "garantir la pau social" davant de la "coalició antisocial" del Partit Popular i Vox.

Així ho ha manifestat la ministra d'Educació i portaveu del Govern, Pilar Alegría, des de la finca Quintos de Mora, a Los Yébenes (Toledo), on Pedro Sánchez ha reunit aquest dissabte els seus ministres per "donar un impuls" al projecte polític de els propers quatre anys.

Aquest projecte conté "tres pilars fonamentals", "ocupació, drets i convivència", ha subratllat la portaveu, que ha destacat, en aquest sentit, que el Govern ja ha aprovat en els darrers dos mesos l'increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI), la llei de paritat i l'augment de les pensions "de més d'11 milions de pensionistes".

Alegria, que ha reivindicat també que l'Executiu ha posat en marxa més de 1.000 milions d'euros per "millorar la ciència", ha posat èmfasi que aquestes mesures han tirat endavant "amb acord i amb diàleg", eines "bàsiques i fonamentals que garanteixen la pau social i que les reformes perdurin en el temps”.

Davant d'això, ha situat la "coalició reaccionària" i "antisocial" del PP i Vox que "diuen no a la pujada de les pensions, no a la bonificació del transport, no a qualsevol avenç social en aquest país".

"El seu únic projecte passa per il·legalitzar tots aquells partits polítics que no pensen com ells", ha lamentat Alegría, per concloure que davant d'això, l'Executiu "seguirà treballant, atenent i donant resposta als problemes" dels espanyols durant els propers quatre anys.