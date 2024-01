Aquesta iniciativa busca "aturar els peus" als que amenacen de "trossejar" Espanya i marca l'inici d'una ofensiva política. EP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat que el PP iniciarà una "ruta per la igualtat" que recorrerà tot el país com a "símbol de resistència" davant dels pactes del Govern amb Junts, per "aturar els peus" als que volen "trossejar" Espanya.

Feijóo ha avançat que aquesta ruta "estarà a les principals capitals, amb dues rutes paral·leles, pel nord i el sud" i recorrerà "els pobles, places i ciutats" per protestar perquè "el PSOE ha elegit que aquesta sigui la legislatura de la extorsió i la humiliació". El primer gran acte tindrà lloc el diumenge 28 de gener amb una manifestació a Madrid.

El líder del PP ha fet aquestes declaracions aquest dissabte en la seva intervenció en obert davant el Comitè de Direcció del PP durant les jornades de treball que ha celebrat a Toledo per dissenyar la seva anunciada “ofensiva” política, judicial i social contra el Govern de Pedro Sánchez davant dels pactes del PSOE amb Junts.

"Volem que aquesta ruta de la igualtat sigui el símbol de la resistència d'Espanya, que no accepta amenaces i xantatges i que està disposada a reivindicar amb assossec i raó els drets cívics dels espanyols", ha reivindicat, animant els ciutadans que no tinguin por i surtin al carrer a enviar un missatge "tranquil però contundent, rotund" contra les decisions de l'Executiu.

El cap de l'oposició ha ofert al PP per ser "la veu dels que no tenen veu i als quals el Govern se l'ha treta", alhora que ha assenyalat que comparteix la seva indignació perquè "Espanya no es rendeix, no es ven i no es trosseja". Amb aquesta ruta per Espanya aposta per "parar els peus a aquells que vulguin dividir i aixecar un mur entre espanyols".

"No és acceptable que a Espanya s'escolti més el que exigeixen els independentistes o el que es decideix a Waterloo, que el que demanen la majoria dels espanyols, el que necessiten els espanyols que viuen als pobles, a les places ia les ciutats d'Espanya", ha proclamat.

Feijóo ha criticat que Sánchez situa Espanya davant una situació "greu" perquè a cap país existeix --ha continuat-- un Govern que en tan poc temps des que va tornar a ser investit hagi fet fallida la separació de poders i la igualtat dels ciutadans .

Ha expressat que "urgeix restaurar" la convivència i el respecte, així com la dignitat i neutralitat de les institucions, que tant el Congrés com el Senat tornin a ser el centre de la política espanyola i "no un teatret" al servei de Sánchez o subjecte al "comandament a distància" de l'expresident català i líder de Junts, Carles Puigdemont.

SÁNCHEZ ABANDONA A LA MAJORIA SOCIAL



El líder del PP ha qualificat de "vergonya política" i humiliació el que va passar aquesta setmana al Congrés, després de l'abstenció de Junts que va permetre al Govern tirar endavant dos decrets a canvi, entre altres cessions, de les competències d'immigració a Catalunya.

Feijóo ha denunciat que aquesta cessió suposa un "desballestament" de la sobirania nacional que, segons ha advertit, condueix a expulsar de Catalunya la Policia Nacional, a més d'obrir la porta a una "política migratòria xenòfoba". "No té res de progressista entregar la gestió de les fronteres a qui el senyor Sánchez considerava el Le Pen", en al·lusió a Junts, "de la política espanyola", ha recriminat.

Tampoc no té "res d'europeista" fracturar la política migratòria en 17 parts si se cedeix a les comunitats autònomes que la reclamin perquè és "política europea única" i "no té res de constitucionalista subhastar la igualtat i les competències exclusives de l'Estat", ha postil·lat.

Unes cessions, ha dit, amb què Sánchez decideix "abandonar la majoria social dels espanyols" i aboca Espanya a situacions "no vistes fins ara", atès que "vindran més rendicions" dins d'un procés de "mercadeig" amb allò que no és seu, sinó de tots.

A més de la ruta, Feijóo ha anunciat que el cap de setmana que ve el PP es donarà cita a Ourense en una reunió interparlamentària amb els diputats, senadors i parlamentaris autonòmics del partit per mantenir "a punt" el partit.

També les properes setmanes celebrarà una reunió amb eurodiputats, alcaldes de grans ciutats i presidents de diputacions, segons ha avançat.