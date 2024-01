El 2 de febrer els morats renovaran la seva direcció i n'elegiran una com a coordinadora autonòmica. EP

L'actual coordinadora autonòmica de Podem Catalunya, Conchi Abellán, i la secretària d'organització d'aquesta formació, María Pozuelo, han presentat les candidatures i competeixen a les primàries per liderar el partit, un procés que culminarà el 2 de febrer.

El termini per presentar candidatures va acabar aquest dilluns, i Abellán i Pozuelo, actuals número 1 i 2 del partit, han recollit els avals suficients per ser les candidates al lloc de Coordinadora Autonòmica.

Les seves candidatures estan lligades a una llista al Consell Ciutadà Autonòmic i als seus respectius documents polítics, organitzatius i de feminismes, que es debatran durant la campanya, que començarà aquest dilluns.

RELACIÓ AMB ELS COMUNS



Fonts de la formació han explicat que a les primàries la militància escollirà entre dos models d'organització del partit i sobre com deu ser a partir d'ara la relació de Podem amb els comuns, amb qui fins ara s'han presentat en coalició a les darreres eleccions catalanes, municipals i generals.

Tot i això, en els últims mesos, la mateixa Abellán ha transmès als comuns el seu "descontentament" amb la relació de les dues organitzacions, ha reclamat una reestructuració de la coalició, i en una entrevista d'Europa Press ha afirmat que prefereix parlar d'aliança i no d´unió amb els d´Ada Colau.

Al vídeo de presentació de la seva candidatura, Abellán apostava per consolidar el partit i "tenir més autonomia i més capacitat d'incidència dins i fora de les institucions", i reivindicava un Podem fort, més estable i amb garanties.

Per part seva, Pozuelo defensava que el seu objectiu és "tornar a ser la força política determinant" a Catalunya, i subratllava que això passa per analitzar i replantejar la relació amb la resta de forces polítiques per a futures aliances, en al·lusió als comuns.

DESPRÉS DE LA SANCIÓ ALS 13



Aquest procés arriba en un moment en què la formació està dirigida per un equip tècnic de 15 persones, designades després de la dimissió de 13 membres de la direcció i l'executiva del partit, que havien estat expedientats per defensar al juny la “unitat” amb Sumar , moment en què es debatia sobre si Podem se sumaria o no al projecte liderat per Yolanda Díaz.

A finals de desembre, la Comissió de Garanties Estatal de Podem ha resolt sancionar aquests 13 exdirigents amb 9 mesos de suspensió de militància i 4 anys sense poder optar a càrrecs públics o orgànics del partit, per la qual cosa no podran concórrer a les primàries, ni presentar-se a les properes eleccions europees, catalanes, municipals i generals, han detallat fonts dels morats.

Aquestes primàries se celebraran alhora a les delegacions autonòmiques de Podem a Catalunya, Astúries, Aragó, Canàries, Balears, Madrid, Comunitat Valenciana i Múrcia, i també hi ha un procés de primàries per a les eleccions europees del 2024.

En el cas de Catalunya, resultaran triades 28 persones per formar el Consell Ciutadà Autonòmic, als quals se sumaran 14 persones més que escolliran posteriorment els cercles dels territoris i que també formaran part de la direcció.