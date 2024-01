També s'hi van unir entitats independentistes catalanes com ANC i Òmnium.

Aquest dissabte, al voltant de 20.000 persones, segons la policia municipal, es van congregar en una manifestació a Bilbao per exigir l'aplicació de la política penitenciària ordinària als presos d'ETA, evitant la progressió a tercer grau i la concessió de permisos. La mobilització, encapçalada per la pancarta "Konponbiderako Giltzak" (Claus per a la resolució), va comptar amb el suport de partits com EH Bildu, Elkarrekin Podemos, Junts, ERC, CUP i BNG, així com entitats independentistes catalanes, com ANC i Òmnium, i sindicats nacionalistes d'Euskadi.

La Policia Municipal va informar que la marxa va transcórrer de manera pacífica i va estar marcada per la presència de destacats representants, incloent-hi portaveus de Sare, figures polítiques catalanes, l'actriu Itziar Ituño, l'exfutbolista de l'Athletic Endika Guarrotxena i l'històric dirigent de l'esquerra abertzale José Luis Elkoro.

El portaveu de Sare, Joseba Azkarraga, va destacar l?èxit de la mobilització i va denunciar l?ús de l?Audiència Nacional per obstaculitzar l?aplicació d?una política penitenciària ordinària. Azkarraga va expressar el seu agraïment per la participació i va reafirmar el compromís de continuar treballant per aconseguir l'alliberament dels presos bascos, subratllant la necessitat de reconèixer els seus drets.

Previ a l'inici de la manifestació, Julen Arzuaga d'EH Bildu va instar a posar fi a les legislacions d'excepció ia la intervenció de l'Estat profund. Per la seva banda, Josep Rius de Junts va reclamar el retorn dels presos d'ETA a casa seva i el final de les lleis excepcionals, mentre que la portaveu adjunta d'ERC, Teresa Jordá, va expressar el rebuig a les mesures d'excepció i va advocar per una aplicació justa de la llei sense tints de venjança.

L'esdeveniment va concloure amb Azkarraga ressaltant que mentre els drets dels presos no siguin reconeguts, persistirà una injustícia, i rebutjant la idea d'un escenari de "vencedors i vençuts". La manifestació, que aquest any va avançar el seu inici per coincidir amb el derbi Athletic-Real Sociedad, va comptar amb un ampli suport de diversos sectors polítics i socials a Euskadi.