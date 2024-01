"Sé que pot passar, però crec fermament que no és el que passarà. Del congrés de Girona, en vaig sortir amb molt bones sensacions". EP

La diputada de la CUP al Parlament i portaveu del seu Secretariat Nacional, Laure Vega, ha augurat que el seu partit no morirà malgrat la pèrdua de suport electoral: “Sé que pot passar, però crec fermament que no és el que passarà. congrés de Girona, vaig sortir amb molt bones sensacions".

"Un partit que es presenta a les eleccions i no té suport electoral desapareix i es converteix en una altra cosa, com una revista de pensament o un think tank, i jo no vull", ha dit en una entrevista d''elMón.cat' aquest diumenge recollida per Europa Press, en preguntar-li si la CUP té assegurada la seva supervivència.

També ha defensat reafirmar-se com un partit que “té un programa i que té unes expectatives serioses de poder dirigir aquest país cap a algun lloc i, a partir d'aquí, veure si hi ha aquesta confiança”.

Sobre la pèrdua de suport electoral, ha afirmat que "no només és la CUP i està passant al conjunt de l'independentisme".

Per això ha demanat una reflexió profunda, "perquè la independència no només era una qüestió de si o no, també portava aparellada un model de país".

I ha criticat la gestió de Govern d'ERC i Junts posterior a l'1-O: "Si després aquesta gent és al Govern i té la possibilitat de fer-ho i no ho fa, hi ha aquesta sensació que t'han enganyat".