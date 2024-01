El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska / EuropaPress

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska , té previst presidir aquest dilluns el Ple del Consell de la Policia Nacional amb l'assistència dels sindicats representatius del cos, que segueixen mantenint les crítiques, malgrat les trucades intentant tranquil·litzar-los, per l'acord amb Junts per delegar les competències d?immigració a la Generalitat de Catalunya mitjançant una futura llei orgànica.

Dijous passat a la tarda, 24 hores després de convalidar-se al Senat els decrets per l'acord amb Junts, des de la Direcció General de la Policia van trucar als sindicats de la Policia per intentar calmar el malestar intern, limitant la transferència migratòria a Catalunya a matèries assistencials que afecten el Ministeri de Migracions, i no de seguretat, de què és competent el Ministeri de l'Interior.

Els sindicats de Policia i també les associacions de la Guàrdia Civil van acollir amb fortes crítiques l'acord 'in extremis' de dimecres al Senat amb Junts amb què el Govern de Pedro Sánchez va aconseguir salvar dos dels tres decrets sobre mesures anticrisi i en matèria de Justícia.

La majoria de sindicats policials van exigir la mediació de Grande-Marlaska per frenar el "desballestament de l'Estat". La crítica era unànime per la manca d'informació, ja que l'anunci es va conèixer per Junts, i van qualificar de despropòsit el “mercadeig” continu del Govern de Pedro Sánchez amb els independentistes.

TRUCADES ALS SINDICATS

L'endemà de la convalidació dels decrets, el Ministeri de l'Interior es va remetre a les explicacions ofertes per la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, i el de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, encara que en paral·lel dijous a la tarda hi va haver trucades des de la Direcció General de la Policia als sindicats tractant de tranquil·litzar-los.

En concret, des de la Direcció General dependent del Ministeri de l'Interior es va explicar als sindicats que no perdrien competències en qüestions com ara el control fronterer a Catalunya o els tràmits d'expulsió d'estrangers en situació irregular.

Segons les explicacions ofertes per la policia als sindicats, l'acord es limitaria a qüestions assistencials, relatives a competències del Ministeri de Migracions, sense afectació, per tant, a les competències de la llei d'estrangeria. A més, van recordar que això exigia l'aprovació d'una llei orgànica encara per desenvolupar.

Després del ple al Senat de convalidació de decrets amb l?abstenció de Junts, dirigents d?aquest partit liderat per Carles Puigdemont han justificat el traspàs per tenir les competències sobre l?expulsió de migrants a Catalunya o per regular aquesta matèria tenint en compte aspectes com la llengua.

El PP va reaccionar denunciant que el Govern obria la porta a " comprometre la seguretat nacional" , per la possibilitat que la Policia perdi a Catalunya el control de les fronteres, els visats, les autoritzacions de treball, els tràmits sobre expulsions o devolucions, tot això competències a l'àrea de migració que els sindicats entenen que estan blindades per la Constitució i no són transferibles.

ACORD PER AMPLIAR PLANTILLA DE MOSSOS

En aquest context, Grande-Marlaska assisteix a la reunió del Consell de la Policia, l?òrgan d?interlocució amb els sindicats representatius, en una cita fixada abans de la polèmica per l?acord amb Junts. El 14 de desembre passat ja va assistir al ple amb les associacions de la Guàrdia Civil.

Aquesta setmana, a més, el ministre s?ha reunit amb el conseller d?Interior català, Joan Ignasi Elena, amb qui va tractar sobre l?escorta a Bèlgica reclamada per l?expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, i que està pendent d?un informe sol·licitat a la Advocacia de l'Estat, que ja va rebutjar altres vegades aquesta mesura.

A més, Grande-Marlaska i Elena van acordar convocar una junta de seguretat durant el primer trimestre de l'any. La Generalitat i el Govern de Pedro Sánchez van acordar el desembre destinar 1.600 milions d'euros per permetre el desplegament de 3.000 agents més dels Mossos d'Esquadra, fins a assolir els 22.006 efectius el 2030.

La consellera d'Economia i Hisenda de Catalunya, Natàlia Mas, també va explicar que s'hi destinarien 46 milions d'euros per igualar la jubilació anticipada dels Mossos amb els cossos de Policia Nacional i Guàrdia Civil.