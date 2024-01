Jordi sanchez 1

1.- JORDI SÁNCHEZ, DOLORS BASSA, RAÚL ROMEVA PENDENTS DEL SUPREM

La modificació de lleis que els afecten farà que el Suprem tingui a les seves mans el futur polític d'aquests quatre polítics catalans. Després de la derogació de la sedició i la rebaixa de les penes per malversació, Romeva i Bassa van demanar al Tribunal Suprem ser absolts o ser castigats per malversació atenuada, mentre que Sànchez va optar per esperar que el Suprem revisés d’ofici la seva condemna.

Cal recordar que al 2023 el jutge Manuel Marchena va mantenir les penes d'inhabilitació per a Raúl Romeva i Dolors Bassa per malversació. Mentre que en relació a Jordi Sànchez, va considerar que havia comès el delicte de desordres públics. Al juny, el Suprem va rebutjar els recursos de Bassa i Raül i va desestimar la nul·litat plantejada per Sànchez. Davant això al setembre els líders independentistes van presentar recursos d'empara al TC .

En els tres casos, tots aquests recursos els presentarà un magistrat diferent progressista: a Jordi Sànchez el defensarà Cándido Conde-Pumpido, president del TC des del gener del 2023 i fiscal general de l’Estat amb Zapatero a la Moncloa; Dolors Bassa comptarà amb Inmaculada Montalbán, actual vicepresidenta del TC, i Raül Romeva tindrà en Laura Díez, magistrada del TC des del gener de l’any passat i antiga alt càrrec del govern espanyol amb Pedro Sánchez la seva defensora.

2.- LA CREACIÓ DELS GRUPS PARLAMENTARIS D'ERC I JUNTS AL CONGRÉS SOBRE LA TAULA



La Sala Segona estudiarà enguany en el tràmit d’informació a la sala, el recurs d’empara que van presentar els diputats de Vox per l’acord de la Mesa del Congrés que va avalar els grups parlamentaris de Junts i ERC.

Vox va presentar un recurs davant la Mesa per exigir l’anul·lació dels grups, però l’òrgan de govern de la Cambra Baixa s’hi va negar. El PP ho va considerar “un frau electoral” i ara serà el Suprem qui es pronunciï sobre aquesta qüestió rellevant.



3.- EN LES SEVES MANS TAMBÉ LA REFORMA DEL REGLAMENT DEL SENTAT QUE ALENTEIX LA TRAMITACIÓ DE LA AMNISTIA ALS POLÍTICS CATALANS



El Ple del Constitucional admetrà també a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat que va presentar el PSOE contra la reforma del Reglament del Senat que va impulsar i aprovar el PP per permet es retardi l'aprovació de la Llei l'amnistia.

La dita reforma permet que el Senat retingui l’amnistia dos mesos, ja que serà la Mesa del Senat la que decideixi si es tramita o no d’urgència . El ponent serà el progressista Juan Carlos Campo, que va arribar al TC el gener de l’any passat i abans havia sigut ministre de Justícia de Pedro Sánchez (entre el 2020 i el 2021) i diputat del PSOE al Congrés.

En el text de la seva reforma, el PP argumentava que l’article 90 de la Constitució parla dels projectes de llei i no de les proposicions de llei i apel·lava a una “literalitat” que és “fruit de la voluntat dels constituents”.

4.- ELS BOUS EMBOLATS TENEN ELS DIES COMPTATS A CATALUNYA?



Un altre tema que tindrà el ple sobre la taula serà un incident d’execució de sentència instat per l’Associació Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre (APCTTE) en relació amb la sentència que va anul·lar la prohibició de les corrides de toros a Catalunya. Aquesta decisió del TC data del 2016 i afectava una modificació de la Llei de protecció dels animals aprovada el 2010 que introduïa la prohibició de “les corrides de toros i els espectacles amb toros que incloguin la mort de l'animal i l'aplicació de les sorts de la pica, de les banderilles i de l’estoc".

El passat mes d’octubre, el Parlament va rebutjar les esmenes a la totalitat a una proposició de llei per eliminar els bous embolats, els bous capllaçats i els bous a la platja i l’APCTTE va advertir que impulsarien “tots els mecanismes jurídics que siguin possibles” en contra d’aquesta tramitació.