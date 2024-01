El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo / EuropaPress

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha apuntat aquest dilluns la possibilitat que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont pugui tornar a Espanya abans de l'estiu perquè, segons ha dit, per a aquesta data es vol tenir aprovada la llei d'amnistia al Parlament. Després d'assegurar que la política espanyola "es decidirà a Waterloo", ha afirmat que el Govern "haurà d'humiliar-se cada dia" i "cedir en tot" com, al seu parer, ja es va veure la setmana passada al Ple de Congrés.

"Tot està previst perquè el senyor Puigdemont pugui venir a Espanya. No només amb el perdó, sinó perquè li demanem perdó, que és diferent", ha manifestat en un esmorzar informatiu organitzat per Nueva Economía Fórum, en què ha estat recolzat. per nombrosos càrrecs del PP.

Després d'indicar que va demanar al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, que "no es fiqués en aquesta deriva", s'ha mostrat convençut que el Tribunal Suprem "seguirà defensant l'ordre constitucional" perquè "és la seva obligació" i "el Poder Judicial està complint les seues obligacions".

"EL JOC DE LA GALLINA SERÀ LA DINÀMICA DE LA LEGISLATURA"

Feijóo ha ressaltat que la política espanyola "es decidirà es decidirà a Waterloo", amb un Govern que "haurà d'humiliar-se cada dia" i "haurà de cedir en tot". "El joc del gallina serà la dinàmica d'aquesta legislatura", ha asseverat, per subratllar que amb aquest joc "sempre perd el mateix" i "humilia la nació".

Feijóo a més ha advertit de la "ingenuïtat" del vot de CC la setmana passada amb els decrets perquè Sánchez ha enganyat no només el PP sinó els seus propis socis de Govern. "Coalició Canària els va votar als reials decrets lleis, i no s'adonava que, mentre s'hi estava votant, estava votant en contra dels seus interessos, perquè si hi ha un territori afectat per la immigració és Canàries", ha indicat.

El líder del PP ha criticat els acords segellats amb Junts perquè tiressin endavant dos decrets, com el relatiu a la tornada de les empreses a Catalunya després del 'procés'. "Hi ha un compromís que les empreses que voluntàriament se n'han anat de Catalunya hagin de tornar a Catalunya. No sabem gaire bé quin és el contingut de la fórmula, però pot ser ben incentius, és a dir, els nostres impostos, perquè les empreses tornin al lloc on alguns polítics les han fet fora o bé doncs sancions. Al meu entendre les dues coses són il·legals", ha postil·lat.

Segons Feijóo, "res no s'atreveix a dir quina és la propera línia vermella", cosa que, al seu parer, ni tan sols ho sap l'Executiu de Sánchez. "¿Algun militant del Partit Socialista pot assegurar que no hi haurà indults els presos condemnats per delictes de sang i d'ETA? No ho sabem", ha manifestat.