Muntatge fet amb fotos d'Europa Press

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que demanaran que l'expresident del Govern Mariano Rajoy comparegui a la comissió d'investigació del Congrés sobre l' Operació Catalunya .

Així ho ha dit a TV3 després que La Vanguardia , eldario.es i ElNacional.cat hagin revelat que l'exlíder del PP estava informat de les pràctiques de l'anomenada policia patriòtica contra líders independentistes per frenar el 'procés'.

Segons Turull, una de les condicions per a la constitució de la Mesa del Congrés va ser reactivar la comissió d'investigació "de les clavegueres de l'Estat", i davant d'això ha anunciat que demanaran la compareixença de Rajoy com ja havien fet a l'anterior legislatura, i llavors PP i PSOE la van tombar.

"Aquesta vegada, com en els acords que tenim al Congrés és que no hi haurà vetos creuats a les peticions de compareixença, estic segur que Rajoy compareixerà", ha sostingut.

I és que, segons el dirigent de Junts, "ja hi ha gent del Ministeri que ja comença a parlar", i defensa que hi ha la màxima del dret a saber la veritat ja que es puguin derivar totes les responsabilitats que se'n puguin derivar, ha dit .