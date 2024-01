El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durant una roda de premsa @ep

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertit aquest dilluns del "ninguneig" del cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en reconèixer Carles Puigdemont com a president de Catalunya. Després d'assegurar que la política espanyola es "decidirà a Waterloo", ha apuntat la possibilitat que l'expresident de la Generalitat pugui tornar a Espanya abans de l'estiu perquè, segons ha dit, per a aquesta data es vol tenir aprovada la llei d'amnistia al Parlament.

"Tot està previst perquè el senyor Puigdemont pugui venir a Espanya. No només amb el perdó, sinó perquè li demanem perdó, que és diferent", ha manifestat en un esmorzar informatiu organitzat per Nueva Economía Fórum, en què ha estat recolzat. per la secretària general del PP, Cuca Gamarra, l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, i dos presidents autonòmics, el murcià Fernando López Miras i la balear Marga Prohens, entre d'altres.

Com diu aquestes setmanes, Feijóo ha assenyalat que aquesta legislatura "durarà el que vulgui l'expresident Puigdemont", que està en "conferència permanent" amb el Govern de Pedro Sánchez, que, tot i això, no convoca una Conferència de Presidents amb tots els presidents autonòmics.

Al seu parer, "realment per a Pedro Sánchez" l'"interlocutor, no només per als temes de Catalunya, sinó per a la política nacional, és Carles Puigdemont". Al seu entendre, ha aconseguit que el Govern el "reconegui com a president de la Generalitat". "I ho lamento pel president legítim de la Generalitat actualment és el senyor Aragonès", ha ressaltat.

En aquest sentit, ha afirmat que el "ninguneig" a l'actual president de la Generalitat "és molt fort", després dels acords segellats amb Junts la setmana passada per convalidar un parell de decrets al Congrés. "L'objectiu que tinc com a polític és superar les anomalies democràtiques que viu el meu país i tornar a la normalitat democràtica que la majoria dels ciutadans i la majoria de votants del Partit Socialista ens reclamen", ha postil·lat.

"INGENUÏTAT" DEL VOT DE CCAA DESPRÉS DEL PACTE EN IMMIGRACIÓ



Així mateix, Feijóo ha advertit de la "ingenuïtat" del vot de Coalició Canària la setmana passada amb els decrets perquè Sánchez ha "enganyat" no només el PP sinó els seus propis socis de Govern, com són els nacionalistes canaris.

"Coalició Canària els va votar als reials decrets lleis, i no s'adonava que, mentre s'hi estava votant, estava votant en contra dels seus interessos, perquè si hi ha un territori afectat per la immigració és Canàries", ha indicat.

En aquest punt, ha assenyalat que ara el PSOE ha votat i aplaudit “amb entusiasme” una política migratòria que ells mateixos qualificarien de racista. "Curiós progressisme aquest, que s'assembla al més reaccionari que hagi vist el nostre país els últims anys", ha postil·lat.

LA FÒRMULA PERQUÈ TORNIN LES EMPRESES ÉS "IL·LEGAL"



Feijóo ha criticat a més l'acord amb Junts relatiu a la tornada de les empreses a Catalunya després del 'procés'. "Hi ha un compromís que les empreses que voluntàriament se n'han anat de Catalunya hagin de tornar a Catalunya. No sabem gaire bé quin és el contingut de la fórmula, però pot ser ben incentius, és a dir, els nostres impostos, perquè les empreses tornin al lloc on alguns polítics les han fet fora o bé doncs sancions. Al meu entendre les dues coses són il·legals", ha declarat.

El president del Partit Popular, que ha ressaltat que el PSOE "ha mutat", ha indicat que "ningú s'atreveix a dir quina és la propera línia vermella", cosa que, segons ell, ni tan sols ho sap l'Executiu de Sánchez.

"¿Algun militant del Partit Socialista pot assegurar que no hi haurà indults els presos condemnats per delictes de sang i d'ETA? No ho sabem", ha manifestat, per afegir que tenen "uns socis del Govern que cada cop manen més i un Executiu que cada cop mana menys".

"EL JOC DE LA GALLINA SERÀ LA DINÀMICA DE LA LEGISLATURA"



Feijóo ha ressaltat que la política espanyola "es decidirà es decidirà a Waterloo", amb un Govern que "haurà d'humiliar-se cada dia" i "haurà de cedir en tot". "El joc del gallina serà la dinàmica d'aquesta legislatura", ha asseverat, per subratllar que amb aquest joc "sempre perd el mateix" i "humilia la nació".

El líder del PP ha criticat que els socis del PSOE estiguin fent "oposició a l'Estat" i ha afegit que "han trobat a Sánchez el millor aliat per a l'extorsió als espanyols". Segons ell, el cap de l'Executiu està generant ciutadans de segona, atorgant "privilegis" a uns territoris sobre els altres i estar disposat a repartir recursos i redactar lleis al dictat de l'independentisme.

Després d'indicar que va demanar al cap de l'Executiu que "no es fiqués en aquesta deriva", s'ha mostrat convençut que el Tribunal Suprem "seguirà defensant l'ordre constitucional" perquè "és la seva obligació" i "el Poder Judicial està complint les obligacions" .

A més, ha rebutjat la idea que l'amnistia no afecta la majoria perquè, segons ha dit, quan un país no té seguretat jurídica, despenalitza la corrupció, la malversació i la sedició o fa un recurs injust dels recursos, afecta tothom els ciutadans.

Feijóo ha acusat també Sumar i els socis del Govern de no creure a la Nació ni a la unitat, així com d'intentar "reestructurar" l'organització territorial de l'Estat, reconèixer l'existència de nacions i apostar per la desvertebració d'Espanya.

GUANYAR LES EUROPEES DE JUNY



Davant les cites electorals d'aquest any, ha situat com a objectius del PP revalidar la majoria absoluta a Galícia, millorar els resultats del partit a Euskadi, de manera que sigui “força determinant”, i guanyar les eleccions europees del juny. "L'objectiu del PP no és mai perdre", ha emfatitzat.

Després d'assenyalar que els tres objectius "no són fàcils", ha assegurat que a Galícia si no aconsegueixen majoria absoluta "es dirà que ha estat decepció i el Partit Socialista ho celebrarà". Segons ha dit, els gallecs el 18 de febrer seran els primers a "manifestar-se sobre si el que passa a Espanya els agrada o no els agrada".

Feijóo, que ha indicat que és "imprescindible" la política al carrer davant els passos del Govern de Sánchez, ha al·ludit a la mobilització que han convocat a Madrid el proper 28 de gener. A més, ha assenyalat que també faran "una ruta d'igualtat amb dos autobusos, visitant les capitals de província i parlant-ne amb la gent"

En ser preguntat quan se celebrarà el congrés del Partit Popular català i qui serà el candidat o candidata a les properes eleccions a Catalunya, Feijóo ha al·ludit que les tres cites electorals constitueixen l'ordre del dia del PP d'aquest primer semestre del any, deixant el conclave català per al segon semestre de l´any.

EL PRÒXIM PRESIDENT DE LA COMISSIÓ EUROPEA



Pel que fa al clau del PP a l'hora d'escollir qui presidirà la Comissió Europea i el dilema que pot tenir entre Manfred Weber o Ursula von der llegeixen, Feijóo ha assenyalat que el seu objectiu és "anar partit a partit" i ara què hi ha sobre la taula són les eleccions gallegues.

Dit això, ha assenyalat que al PP li agradaria "guanyar les eleccions europees" i "ser una delegació determinant, és clar". Tot seguit, ha recordat que al març hi ha un congrés del Partit Europeu i aquí es presentaran els candidats per presidir la Comissió i el PP llavors decidirà. Això sí, ha assegurat que té una "excel·lent" relació tant amb von der Leyen com amb Weber.