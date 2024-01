L´alcalde de Pontons, Josep Tutusaus, l´alcalde de Castelldefels, Manu Reyes i la regidora de Sant Adrià Irene Pardo - PP

El president del Partit Popular a la província de Barcelona i alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, ha presentat avui a Sant Adrià del Besòs, junt al secretari general i alcalde de Pontons, Josep Tutusaus, la campanya “oficina municipal a peu de carrer”.

Manu Reyes ha explicat que “el Partit Popular és el partit dels regidors del carrer i dels problemes reals i no dels despatxos” i per això “treu les seves oficines al carrer per “escoltar i parlar amb els veïns”. Per al president Popular, aquesta iniciativa forma part d'una campanya per “apropar els regidors i ser més accessibles als ciutadans”. “La política municipal és una política de proximitat i res més proper que el propi carrer per atendre els teus veïns”.

La campanya pretén recollir “en primera persona”, les impressions, les queixes o els suggeriments que els veïns i veïnes vulguin fer arribar de tots els barris de tots els municipis. Per al president provincial, “les trobades han de servir per explicar també la feina que s'està desenvolupant dia a dia, els projectes i les propostes de futur i per descomptat conèixer allò que els preocupa i necessiten els ciutadans. És a dir, fer més propera la nostra feina i que els veïns i veïnes se sentin part activa del municipi”. "L´escolta, el diàleg i la participació són eixos prioritaris que guien l´acció del partit Popular".



Per la seva banda, Josep Tutusaus ha explicat que “en municipis petits, amb pocs habitants, el contacte directe és fàcil però a mesura que augmenta el nombre d'habitants és més difícil, per la qual cosa és convenient establir altres vies de consulta i participació ciutadana per fer-ne més fàcil, directa i àgil la comunicació entre els veïns i veïnes i els regidors del municipi”. “L'oficina al carrer ofereix la possibilitat d'establir una comunicació bidireccional eficaç connectant directament a tots els ciutadans, interessats a remetre els seus dubtes, suggeriments, queixes i preguntes amb els regidors, i que puguin conèixer les necessitats reals del poble a través de els mateixos veïns”.



El president provincial ha explicat que “l'oficina “al carrer” estarà instal·lada en diferents carpes i estands que es col·loquessin als municipis i comptarà amb la presència de regidors del Partit Popular del municipi i membres de les juntes locals que prendran nota de les peticions i suggeriments d´aquest “diàleg tu a tu” amb els veïns. "És una altra manera d'ampliar el servei d'atenció que es fa des de les seus locals i despatxos municipals dels grups als grups als ajuntaments, però apropant l'oficina directament al carrer".

D'altra banda, Manu Reyes ha deixat clar que el que va passar la setmana passada, en relació amb les negociacions del govern de Pedro Sánchez amb altres formacions “a les quals ha d'acontentar”, va ser “esperpèntic”, però també ha volgut llançar un missatge d'il·lusió i esperança al conjunt dels espanyols i als catalans en particular en assegurar que el Partit Popular està preparat per revertir aquesta situació i posar fi a aquest calvari que hem de suportar. Reyes ha reiterat que aquest govern “no té complexos a vendre el que calgui per tal de mantenir-se al poder” i ha vaticinat que la legislatura “fracassarà” i que el canvi arribarà “aviat”.