Sílvia Orriols i Artur Mas @FOTOMUNTATGE CATALUNYAPRESS

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha defensat que Junts no està comprant el relat d'Aliança Catalana sobre la immigració a Catalunya, sinó que "ho està combatent".

En una entrevista d'aquest dilluns a Ser Catalunya ha criticat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per "negar-se a parlar d'aquestes coses" i ha assegurat que Junts no està mirant cap a un altre costat, cosa que al seu parer, és el que fan uns altres.

"Com més capacitat tingui Catalunya per gestionar això, millor. Perquè la realitat de la immigració no és exactament igual a tot arreu", ha sostingut Mas sobre la futura cessió de les competències en matèria d'immigració acordada pel PSOE amb Junts perquè es abstinguessin a la votació de tres reials decrets.