El ministre dInterior, Fernando Grande-Marlaska.

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterat aquest dilluns davant els sindicats de la Policia Nacional que el Govern no preveu que perdin les competències en el control migratori o sobre lluita contra la immigració irregular a Catalunya.

Les organitzacions sindicals, segons fonts coneixedores de la reunió del Ple del Consell de la Policia, han mantingut els recels per l'acord amb Junts en matèria migratòria i també pel precedent de la llei d'amnistia.

En aquest sentit, les organitzacions reclamen que es defensi els policies que segueixen sota investigació judicial per fer front al referèndum de l'1-O i les protestes d'independentistes després de la sentència contra els líders del procés.

A la reunió del Ple del Consell de la Policia Nacional, Grande-Marlaska s'ha remès a les paraules del president del Govern, Pedro Sánchez, recordant que les expulsions i el control fronterer és matèria exclusiva de l'Administració General de l'Estat i no es pot delegar , si bé s'ha obert a transferir-ne d'altres sobre autoritzacions inicials d'ocupació i polítiques d'integració.

Després de la convalidació dels decrets llei amb l'abstenció de Junts, dirigents d'aquest partit liderat per Carles Puigdemont van justificar l'acord sobre el traspàs en matèria migratòria assenyalant que Catalunya podria decidir sobre l'expulsió de migrants multireincidents a Catalunya o per regular aquesta matèria tenint en compte aspectes com la llengua.

Després de la reunió amb Grande-Marlaska, des dels sindicats han assenyalat que continuaran "vigilants" davant la negociació que es pugui obrir en matèria de migració. També han expressat els seus dubtes amb l'abast de la llei d'amnistia, reclamant que públicament es recolzi la feina dels policies que van defensar la legalitat a Catalunya davant del referèndum independentista del 2017.

Des de les eleccions generals i la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern, la majoria dels sindicats de la Policia --i també associacions de la Guàrdia Civil-- han criticat el que qualifiquen com a "desballestament de l'Estat" a Catalunya, ja que temen la seva expulsió d'aquesta comunitat autònoma, així com del País Basc i de Navarra.

Segons els sindicats, a la reunió d'aquest dilluns s'ha anunciat que en quinze dies es reprendrà la negociació de la jornada laboral, així com altres qüestions com ara la nova llei de condecoracions.