La candidata número 1 de Junts per Catalunya per Barcelona al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, i el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull

Junts avança cap a un nou escenari i acorrala encara més el PSOE. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit aquest dilluns en la necessitat de celebrar un referèndum sobre la independència de Catalunya, i ha afegit: "Si l'Estat es nega en rodó, colorí vermell", deixant clar que retiraran el seu suport al Govern de Pedro Sánchez si no permet que Catalunya voti la independència.

Així ho ha manifestat en una entrevista a TV3 recollida per CatalunyaPress després que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi afirmat que "ningú no pot assegurar que no hi haurà un referèndum o indults als presos d'ETA" en una entrevista a ABC.

Segons Turull, des de Junts són els primers a assegurar que hi haurà un referèndum: "Si no n'hi ha, ho haurem intentat. L'únic que pot treure legitimitat al referèndum de l'1-O ia la DUI és un referèndum vinculant i pactat amb l'Estat" . "Per això estem, i farem el millor perquè això surti bé", ha afegit Turull, deixant clar que estan oberts a pactar-ho per la via en què les dues parts es posin d'acord.

També ha explicat que ja tenen una data per tornar a trobar-se amb el PSOE aquest gener, i en què abordaran els temes previstos en aquest marc: el referèndum i el finançament de Catalunya.

Reunió al Congrés dels Diputats

El secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, mantindrà una renió amb el secretari general del Junts, Jordi Turull, aquest dimecres 17 de gener al Congrés dels Diputats, segons han indicat fonts socialistes.

PSOE i Junts van acordar la setmana passada delegar les competències sobre immigració a Catalunya, a canvi que la formació catalana permetés convalidar diversos reials decrets lleis. Tot i això, encara no ha quedat clar quines competències exactes es transferiran a Catalunya i és previsible que els dos dirigents abordin aquest assumpte.

Cerdán i Turull, que són els principals interlocutors de les converses entre PSOE i Junts ja es van reunir fa uns dies a Barcelona, abans de la votació al Congrés per convalidar els decrets. Tot i això en aquella conversa els socialistes no van aconseguir treure Junts del 'no'.

Dies després, la vigília del ple del Congrés, es va produir una altra reunió a La Moncloa en què van participar els dos dirigents, acompanyats de la vicepresidenta primera i vicesecretària general del PSOE, María Jesús Montero i el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts , Félix Bolaños. Del costat de Junts van estar la portaveu al Congrés, Miriam Nogueras i el diputat Albert Batet.

A més, des del PSOE es limiten a assenyalar que hi haurà moltes reunions, amb Junts i amb altres forces polítiques. En aquest sentit assenyalen que la lliçó que deixa la sessió esmentada al Congrés, en què el PSOE va aconseguir treure els decrets in extremis, és que necessiten els vots de tots i això requereix diàleg i intercanvi de papers permanent.

Aquest mateix dilluns Turull ha confirmat que aquest mes de gener es durà a terme la segona reunió entre PSOE i Junts a l'estranger i parlaran sobre el finançament i el referèndum a Catalunya. Sobre aquest últim punt ha indicat: "Si l'Estat es nega en rodó, colorí vermell".